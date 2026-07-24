כיכר השבת
הטרור הפלסטיני מרים ראש

הפיגוע החריג בחוות גלעד: השייח' של הכפר חטף את הנשק מהרבש"צ | יהודי נרצח ושלושה נוספים נפצעו

מעדויות המטיילים עולה כי השייח' של כפר המרצחים תל היה זה שחטף את הנשק וביצע את הירי הרצחני, שהוביל למותו של אחד המטיילים ולפציעתם של שלושה נוספים | ראש הממשלה יקיים דיון ביטחוני: "נפעל בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם" (חדשות)

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

אירוע חריג במיוחד התרחש הבוקר במרחב חוות גלעד שבחטיבת שומרון, כאשר קבוצת מטיילים ישראלים הותקפה על ידי עשרות ערבים באזור הכפר תל הסמוך ליישוב. על פי הדיווחים הראשוניים, במהלך ההתקפה נחטף נשק מרכז הביטחון של היישוב שהגיע למקום, והערבי שחטף את הנשק ביצע ירי לעבר המטיילים.

מעדויות המטיילים עולה כי השייח' של כפר המרצחים תל היה זה שחטף את הנשק וביצע את הירי

מדובר באירוע חריג ביותר, שבו תוקפים ערבים הצליחו לחטוף נשק מידי רכז ביטחון ולבצע ירי במקום. כוחות הביטחון הגיעו לזירה ופועלים לאיתור המעורבים באירוע. בהמשך נאלצו צוותי הרפואה לקבוע את מותו של אחד הפצועים.

העדות מהשטח
העדות מהשטח

נקבע מותו של אחד הפצועים

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 08:18 התקבל דיווח במוקד 101 על פצוע מירי מזרחית לחוות גלעד. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של הגיעו לזירה והעניקו טיפול רפואי לארבעה פצועים, בהם אחד מחוסר הכרה.

חובש בכיר במד"א אביאל ממליה סיפר: "קיבלנו דיווח על פצועים מ סמוך לחוות גלעד ויצאנו לאירוע בכוחות גדולים של מד"א שכוללים אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ ממוגנות ירי. חברנו לפצוע כבן 25 שסבל מפצע ירי בפלג גופו העליון כשהוא בהכרה מלאה. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו לחבירה עם מסוק צבאי שפינה אותו לבית החולים כשמצבו יציב".

ממליה הוסיף: "בהמשך חברתי לכוח רפואה של צה"ל ויחד הענקנו טיפול רפואי לפצוע אנוש שהיה מחוסר הכרה וסבל מפצעי ירי בגופו. לאחר ביצוע פעולות החייאה ממושכות נאלצנו לקבוע את מותו".

| צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א

פצועים פונו לאיכילוב

מדוברות איכילוב נמסר כי מזירת הפיגוע בחוות גלעד פונו באופן מיידי למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב שני פצועים עם פציעות ירי. אחד הפצועים הגיע במצב אנוש ונלחם על חייו בחדר הטראומה. הפצוע הנוסף נפגע באורח קשה.

על פי דיווחי הצלה יו"ש ללא גבולות, ערבים תקפו מטיילים באזור הכפר תל סמוך לחוות גלעד וחטפו נשק. בעדכון מאוחר יותר נמסר ממוקד שומרון כי רכז הביטחון של חוות גלעד הצליח להחזיר לעצמו את הנשק שנחטף ממנו.

| צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות

הרשות הפלסטינית: ארבעה הרוגים

משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית עדכן כי בפיגוע הירי באזור העיירה תל נהרגו ארבעה פלסטינים ועוד ארבעה נפצעו - בינהם שלושה במצב קשה. מקורות פלסטיניים דיווחו כי ארבעת ההרוגים מהכפר תל הם בני משפחה אחת: פארוק, איבראהים, ג'אוואד ועומראן רמדאן.

ראש הממשלה הגיב לאירוע ומסר: "נפעל בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם ולא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו". על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, נתניהו כינס את שר הביטחון והרמטכ"ל לדיון בדרכי התגובה לפיגוע הרצחני.

כוחות הביטחון ממשיכים בסריקות באזור ופועלים לאיתור כל המעורבים באירוע החריג. כזכור, לפני מספר ימים נעצרו שני חשודים פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת השריפה הקשה שפקדה את חוות גלעד, והאירוע הנוכחי מעלה חששות מפני המשך פעילות טרור באזור.

בנימין נתניהוצה"לפיגועפיגוע ירימד"איו"שחוות גלעד
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר