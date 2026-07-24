( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

אירוע חריג במיוחד התרחש הבוקר במרחב חוות גלעד שבחטיבת שומרון, כאשר קבוצת מטיילים ישראלים הותקפה על ידי עשרות ערבים באזור הכפר תל הסמוך ליישוב. על פי הדיווחים הראשוניים, במהלך ההתקפה נחטף נשק מרכז הביטחון של היישוב שהגיע למקום, והערבי שחטף את הנשק ביצע ירי לעבר המטיילים.

מעדויות המטיילים עולה כי השייח' של כפר המרצחים תל היה זה שחטף את הנשק וביצע את הירי מדובר באירוע חריג ביותר, שבו תוקפים ערבים הצליחו לחטוף נשק מידי רכז ביטחון ולבצע ירי במקום. כוחות הביטחון הגיעו לזירה ופועלים לאיתור המעורבים באירוע. בהמשך נאלצו צוותי הרפואה לקבוע את מותו של אחד הפצועים.

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נקבע מותו של אחד הפצועים

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 08:18 התקבל דיווח במוקד 101 על פצוע מירי מזרחית לחוות גלעד. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל הגיעו לזירה והעניקו טיפול רפואי לארבעה פצועים, בהם אחד מחוסר הכרה.

חובש בכיר במד"א אביאל ממליה סיפר: "קיבלנו דיווח על פצועים מפיגוע סמוך לחוות גלעד ויצאנו לאירוע בכוחות גדולים של מד"א שכוללים אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ ממוגנות ירי. חברנו לפצוע כבן 25 שסבל מפצע ירי בפלג גופו העליון כשהוא בהכרה מלאה. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו לחבירה עם מסוק צבאי שפינה אותו לבית החולים כשמצבו יציב".

ממליה הוסיף: "בהמשך חברתי לכוח רפואה של צה"ל ויחד הענקנו טיפול רפואי לפצוע אנוש שהיה מחוסר הכרה וסבל מפצעי ירי בגופו. לאחר ביצוע פעולות החייאה ממושכות נאלצנו לקבוע את מותו".

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פצועים פונו לאיכילוב

מדוברות איכילוב נמסר כי מזירת הפיגוע בחוות גלעד פונו באופן מיידי למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב שני פצועים עם פציעות ירי. אחד הפצועים הגיע במצב אנוש ונלחם על חייו בחדר הטראומה. הפצוע הנוסף נפגע באורח קשה.

על פי דיווחי הצלה יו"ש ללא גבולות, ערבים תקפו מטיילים באזור הכפר תל סמוך לחוות גלעד וחטפו נשק. בעדכון מאוחר יותר נמסר ממוקד שומרון כי רכז הביטחון של חוות גלעד הצליח להחזיר לעצמו את הנשק שנחטף ממנו.

- צילום: מתוך הרשתות החברתיות | צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:52

הרשות הפלסטינית: ארבעה הרוגים

משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית עדכן כי בפיגוע הירי באזור העיירה תל נהרגו ארבעה פלסטינים ועוד ארבעה נפצעו - בינהם שלושה במצב קשה. מקורות פלסטיניים דיווחו כי ארבעת ההרוגים מהכפר תל הם בני משפחה אחת: פארוק, איבראהים, ג'אוואד ועומראן רמדאן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לאירוע ומסר: "נפעל בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם ולא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו". על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, נתניהו כינס את שר הביטחון והרמטכ"ל לדיון בדרכי התגובה לפיגוע הרצחני.

כוחות הביטחון ממשיכים בסריקות באזור ופועלים לאיתור כל המעורבים באירוע החריג. כזכור, לפני מספר ימים נעצרו שני חשודים פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת השריפה הקשה שפקדה את חוות גלעד, והאירוע הנוכחי מעלה חששות מפני המשך פעילות טרור באזור.