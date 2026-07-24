כדור טועה שפגע ברכב חונה בנווה יעקב ( צילום: ללא )

השעה עוד לא הייתה שמונה בבוקר, וכבר השקט של ערב שבת קודש נעלם כלא היה. קולות נפץ עזים, צרורות אוטומטיים של נשק חם ושרשראות אינסופיות של זיקוקים הרעידו את שמי ירושלים, עוטף הבירה וכל גזרת יהודה ושומרון.

התסריט הידוע מראש חזר על עצמו במלוא עוזו: הרשות הפלסטינית פרסמה את תוצאות בחינות הבגרות שלה ה'תאוג'יהי' והחגיגות בכפרים הערביים הפכו כהרגלן למופע הפקרות מסוכן שמאיים בגלוי על חייהם של אלפי תושבים יהודים. למי שלא מכיר את המושג, בחינת ה'תאוג'יהי' היא מורשת עוד מימי השלטון הירדני בארץ. גם אחרי שהאזור שוחרר ואפילו אחרי הסכמי אוסלו הארורים, הרשות הפלסטינית המשיכה לנהל את המבחנים הללו עבור עשרות אלפי תלמידים. החוצפה הגדולה ביותר היא שאפילו בלב ירושלים המאוחדת, תחת ריבונות ישראלית מלאה, ישנם בתי ספר במזרח העיר שבוחרים להגיש את התלמידים למבחנים של הרשות במקום לבגרות הישראלית. אלא שבשנים האחרונות, השמחה הלימודית הזו הפכה למפגן אלים של אובדן שליטה. במקום שההורים יחגגו בבית בצניעות ויחלקו מתוקים, החגיגות גולשות מיד לרחובות ולגגות הבתים בצורה של אש חיה. צרורות של נשק קל נורים באוויר ללא כל אבחנה, כשכולם יודעים את הכלל הפשוט: מה שעולה למעלה, בסופו של דבר חייב לרדת למטה. לא פעם ולא פעמיים חזרו תושבים בשכונות כמו פסגת זאב, נווה יעקב והגבעה הצרפתית לבתיהם וגילו כדורים תועים שחדרו דרך התקרה או ניפצו את החלונות בסלון ובחדרי הילדים.

ירי תועה בשכונת נווה יעקב ( צילום: ללא )

ירי תועה בשכונת נווה יעקב ( צילום: ללא )

אל הירי החי מתווספים מטחים כבדים של כוורות זיקוקים קטלניות, אלו לא הזיקוקים שאנחנו מכירים מהאירועים, אלא חומרי נפץ משודרגים שיוצרים פיצוצים עזים שנשמעים בדיוק כמו נפילות של רקטות או פצמ"רים. הילדים הקטנים בבתים היהודים קופצים בחרדה, הקשישים נבהלים, וההרגשה הכללית בערב השבת היא של הפקרות ביטחונית מוחלטת בלב בירת ישראל.

תושבים מודאגים מדווחים כי הטירוף הזה צפוי להימשך לאורך כל סוף השבוע, אל תוך יום השבת עצמו, ללא כל רחמנות או התחשבות. "אנחנו מרגישים כמו בטווח ירי," מספר בכאב תושב נווה יעקב. "אי אפשר לנהל שגרת שבת נורמלית. הילדים מבועתים, הקולות של הירי האוטומטי נשמעים ממש מעבר לגדר, ואנחנו פשוט יושבים בבית ומקווים שאיזה כדור תועה לא יפגע באף אחד. זו לא חגיגה של לימודים, זו הפגנת כוח בריונית.

במשטרת ישראל מודעים היטב למתח ברחובות, ולקראת פרסום התוצאות פרסמו אזהרה חריפה בערבית המיועדת לתושבי מזרח העיר.

בסרטון מיוחד שהפיץ רס"ם אמיר גאנם, דובר התקשורת הערבית במחוז ירושלים, הוא פנה ישירות לנבחנים ולבני משפחותיהם בקריאה לחדול מהפרובוקציות והסיכון הביטחוני:

- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:36

תוצאות הבגרות בפתח... והשמחה שלכם היא בלי גבולות," נאמר בסרטון מטעם המשטרה. "לא לנפצים. לא לירי. לא לנהיגה פרועה. לא לחריקות צמיגים ('דריפטים'), ולא לכל התנהגות שמפריעה או מתגרה באחרים. לכל עבירה על החוק יש מחיר, ומשטרת ישראל תהיה ערוכה ותפעל נגד כל מי שינסה להפוך את השמחה להפרות סדר. אל תסכנו את העתיד שלכם ואל תפתחו לעצמכם תיק פלילי בגלל רגעים של פזיזות. תחגגו את ההצלחה שלכם אבל תעשו זאת בצורה חוקית, בטוחה ומכבדת.

האם האזהרות של המשטרה יעזרו בשטח?

התושבים בשכונות קו התפר ספקנים מאוד. השורה התחתונה ברורה לכל מי שעיניו בראשו: שמחה על הצלחה במבחן היא דבר לגיטימי, אבל כשחגיגה הופכת לסכנת נפשות יומיומית, לירי בנשק בלתי חוקי ולטרור קולני מעל ראשי התושבים זו כבר לא שמחה, זו הפקרות ופגיעה ישירה בריבונות. תושבי ירושלים וההתיישבות ביהודה ושומרון דורשים מכוחות הביטחון לעבור ממילים למעשים: לפעול ביד קשה ובתקיפות להחרים את הנשק והזיקוקים, ולהבהיר פעם אחת ולתמיד שבבירת העם היהודי יש בעלי בית.