יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה הבוקר (רביעי) כתב אישום חמור, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים, נגד תושב האזור כבן 22, המואשם בביצוע עבירות חמורות של סחיטה באיומים באחד מבתי העסק בתל אביב. זאת בתום חקירה מואצת שנוהלה במהלך הימים האחרונים בתחנת שר"ת של מרחב איילון, בעקבות אירוע סחיטה באיומים במרכזה של מכולת שכונתית.

ראשיתה של הפרשה לפני כעשרה ימים, ביום ראשון בשבוע שעבר, אז התקבל דיווח בהול במוקד 100 של משטרת ישראל אודות אדם חשוד שנכנס למכולת הממוקמת ברחוב דרך סלמה בדרום תל אביב. החשוד פנה למוכר במקום, ודרש ממנו להעביר לידיו סכום עתק של 30,000 דולר. כאשר העובד הנדהם לא מילא אחר דרישתו, החל החשוד להטיח בו איומים מפורשים לפגיעה פיזית קשה בגופו ובחייו.

כפי שנקלט במצלמות האבטחה של בית העסק, החשוד שחבש כובע וצעד לעבר הדלפק, ניהל שיחה תוקפנית מול העובד תוך שהוא משתמש במחוות ידיים מאיימות, רוכן לעבר הדלפק ומפגין נוכחות מאיימת וסוערת. בחלק מהתיעוד אף נראה החשוד כשהוא מציג בפני העובד חוד של חפץ חד הנחזה להיות סכין, ומבהיר לו תוך כדי שיחה כי אם ינסה להזעיק את כוחות המשטרה – הוא ישוב למקום וישרוף את המכולת על תכולתה.

עם קבלת הדיווח הראשוני במוקד החירום, הוזעקו למ יעד כוחות משטרה מתחנת שר"ת, עורכו תחקור ראשוני עם המ חתיר ופתחו בפעולות חקירה סורקות וממציאות במרביב השטח, מתוך מטרה לעצור את החשוד בטרם יממש את איומיו. הודות לפעילות נחושה ומהירה של השוטרים בשטח, אותר החשוד בתוך זמן קצר, נעצר והועבר לחקירה באזהרה בתחנת המשטרה, שבסיומה נכלא.

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מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט לבקשת החוקרים, ועם סיום גיבוש התשתית הראייתית הנדרשת והשלמת פעולות החקירה, הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב את כתב האישום החמור בצירוף בקשה להותירו מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול ביד קשה ובנחישות נגד עברייני סחיטה ואיומים הפוגעים בביטחונם ופרנסתם של אזרחים ישרים.