הגאון רבי שלמה יהודה בארי שליט"א - "הינוקא", נודע בכל רחבי העולם בבקיאותו העצומה וביכולתו לשלב בין הלכה, אגדה וקבלה בדרשותיו המושכות אלפי שומעים.

בסרטון שהתפרסם לאחרונה, מתייחס הרב בגילוי לב לאחד הנושאים הרגישים והחשובים ביותר ביהדות: שמירת הברית ועוון פגם הברית.

לדברי הרב, המאבק ביצר אינו רק עניין פרטי, אלא משימה בעלת השלכות על נפשו הפרטית של האדם ועל כל העולם כולו.

בשיחה הרב נשאל:

"בחור ישיבה שהוא לא מצליח להתחזק בענייני זרע לבטלה, הוא כשל הוא נופל כל הזמן, מה יעשה?"

הדרכת הרב הינוקא הייתה להתחזק בצורה חד-משמעית:

חייב ללמוד טהרת הקודש (של הרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל, מייסד חבורת שומר אמונים - הספר ברובו עוסק בענייני צניעות, שמירת העיניים, פגם ותיקון הברית) ולשמור על העיניים. חייב להיות קדוש בברית. חייב למסור נפש.

הרב הינוקא מסביר מה הפתרון:

הפתרון הוא למסור נפש. הברית זה דבר חשוב, קדושה זה דבר הכי חשוב. לא משנה מה, אין זה לא הווא אמינא, חטא פגם הברית צריך להבין שזה הוא מחריב את העולם, חרב העולם. אין יותר חמור, אין יותר חמור. האבן עזר בסימן כ"ג מרן השולחן ערוך כותב את זה.

עליו ללמוד את ספר "טהרת הקודש", להקפיד על שמירת העיניים ולגלות "מסירות נפש" של ממש כדי להיות קדוש בברית. הרב אף מעגן את דבריו בפסיקת מרן השולחן ערוך באבן העזר, סימן כ"ג, המציין את חומרת העניין.

האם לפגם הברית לא מועיל תשובה?

ברם כאן מהקום לציין, שבזוהר הקדוש נאמר שאין תשובה מועילה לפוגם בריתו ומוציא זרע לבטלה. אולם בספר "ראשית חכמה" מבואר שכוונת הזוהר היא שאין מועילה לכך תשובה תתאה בלבד, אלא נדרשת תשובה עילאה, מתוך שמחה רבה ודבקות בה'. תשובה זו כוללת את עיקרי מצוות התשובה: חרטה על העבר, קבלה לעתיד ועול מלכות שמים, הן בקיום מצוות עשה והן בהימנעות ממצוות לא תעשה.