מכתב תמיכה חריג ומיוחד שיגר לאחרונה הגאון חכם משה צדקה לגאון הרב שלמה יהודה בארי - הינוקא, ברקע ניסיונותיה החוזרים של עיריית ראשון לציון להביא לפירוק בית הכנסת שבראשותו. המכתב, שנכתב כולו בכתב ידו של חכם צדקה, מהווה הבעת תמיכה נדירה ומזהיר בחריפות מפני הדיבור על הרב.

"לכבוד הרב הצדיק רבי שלמה יהודה בארי שליט"א, המכונה 'ינוקא'", פתח חכם צדקה את מכתבו. "כבר נתפרסם ונודע שיש לנו רב צדיק המכונה 'ינוקא', וכבר ניכר לרבים. עוון ברור הוא לדבר עליו. שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו".

בתיעוד מיוחד שהגיע לידי כיכר השבת נראה תלמידו ומקורבו של חכם משה צדקה, הרב יעקב בוכריס, כשהוא מעביר את המכתב לידיו של הגאון הינוקא. בתיעוד נוסף חושף הרב בוכריס את מאחורי הקלעים של כתיבת המכתב ואת תגובתו הנסערת של חכם צדקה למשמע הדברים על הרדיפות.

"סיפרתי לו על הרדיפות שיש לרב ועל כך שרוצים לפרק את בית הכנסת", מסר הרב בוכריס. "הרב ממש הזדעזע, לא היה מסוגל לשמוע ואמר לי: 'אל תספר לי דברים כאלה, אני לא יכול לשמוע את זה'".