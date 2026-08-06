כשאנשים פוגשים אותי כיום, הם רואים מולם אמא צעירה, שמורה ונורמטיבית. אבל הדרך שלי אל המקום המיושב והמאוזן שבו אני נמצאת כיום הייתה מפותלת ומלאה במאבקים פנימיים שעיצבו את זהותי.

בדיוק על זה, אני רוצה לספר לכם.

אם יש דבר אחד שחקוק בזיכרון הילדות שלי, זו העובדה שלא הייתה פינה בבית שבה לא נוכח נושא אחד מרכזי: הצורך המתמיד לדבר ולעסוק בנושא הצניעות.

הדאגה הזו של אמא שהגיעה מאהבה ומכוונה טובה, התבטאה כמעט בכל סיטואציה יומיומית. כשהיינו יוצאות יחד לרחוב, המבט שלה היה סורק אותי שוב ושוב בדריכות: האם החצאית עומדת בדיוק במקום? האם השרוול מתוח מספיק? כשהגענו לאירועים משפחתיים, עוד בטרם פסענו לתוך האולם, היא הייתה עוצרת אותי בצד ל"בדיקה אחרונה" ומסדרת את בגדיי בלחץ גלוי.

גם בתוך המרחב הביתי, הלחץ הזה עמד באוויר.

כשחברות היו מגיעות אליי, ואמא הייתה נכנסת לחדר לעניין מסוים, היא ניצלה את הרגע לבחון את צורת הישיבה שלי והייתה מעירה לי ברמזים דחופים. גם כשחברים של אחיי היו מגיעים, אמא הייתה בכוננות, מתוך תחושה שנוכחותי בבית היא אירוע רגיש ונפיץ, גם אם הייתי הילדה הנורמטיבית והשמורה.

המחשבות שלי היו תמימות לחלוטין. רציתי פשוט לגדול, להתפתח ולהתקדם בטבעיות, הראש שלי היה נקי מנושאים בעייתיים. אבל האזהרות וההערות הבלתי פוסקות בכל סיטואציה הכניסו למוחי מושגים ופחדים שלא היו שם קודם. במקום ליצור אצלי רתיעה, השיח העוצמתי והמתמיד הזה עשה בדיוק את הפעולה ההפוכה: הוא הפנה את כל הפוקוס של התודעה שלי, אל המראה שלי.

זה דומה למצב שבו מזהירים ילד שוב ושוב מפני חפץ מסוים בבית. ככל שהאזהרות החוזרות ונשנות מתגברות, כך גוברת הסקרנות הפנימית לנסות ולהבין במה מדובר. כאשר מקטלגים כל פרט בלבוש, בתנועה או בנוכחות כנושא טעון, הילד מתחיל להתעמק בזה בעצמו. השיח של אמא שלי הוא זה שהביא אותי להתבונן בעצמי ללא הרף ולשאול: מה במראה שלי מעורר כזו דריכות?

מצאתי את עצמי מול המראה, מנסה להבין מה בדיוק בלט או נראה לא נכון. פתאום, המראה החיצוני הפך לעניין המרכזי שמעסיק את מחשבותיי.

עד אז, הרצון להיראות טוב נובע היה משמחה טבעית. אך ככל שההערות התרבו בכל תרחיש בבית – על גזרה, על אורך או על אופן הדיבור גם אם היה רגיל לחלוטין – כך הלכה ונבנתה בי תגובת נגד. הדיבורים הבלתי פוסקים והמתח המתמיד סביב הצורך להסתיר ולטשטש גרמו לי להרגיש שאם כולם כה עסוקים במראה שלי, כנראה יש בי נוכחות ששווה להראות. הרצון לבלוט וללכת עד הקצה נולד דווקא מתוך הלחץ לכסות ולהעלים.

אני זוכרת בילדותי כשאחת הדודות החמיאה לי על המראה שלי, ראיתי את המבט הנחרד של אמא שלי, שנבהלה מהמחמאה ומהרגע שבו הזרקור הופנה אליי. המבט הזה רק חיזק אצלי את התחושה המוטעית שאולי מנסים להסתיר ממני את מי שאני, ודחף אותי לרצות להראות את עצמי עוד יותר.

בגיל 16, הרצון להפגין נוכחות הפך למנוע מרכזי.

חיפשתי את הסגנונות הבולטים והמעודכנים ביותר, וביקשתי להרגיש קיימת ומוערכת. כשאורחים או תלמידים של אבא הגיעו לביתנו, השקעתי שעות רבות בהופעתי. עשיתי זאת משום שהורגלתי לראות את עצמי דרך המבט החיצוני, ומתוך צורך פנימי באישור ובמילה טובה שלא חוויתי בצורה פשוטה בבית. אבא שלי ניסה לדבר על ליבי ברוך ולבקש שאעצור, אך התחושה שנוצרה סביבי כבר הדריכה את צעדיי.

כשהגעתי לגיל השידוכים, הגיע הסיוט שלי.

הוריי חיפשו עבורי בחור שמור וירא שמיים, המתאים לבית, ולבת של תלמיד חכם. כל הצעה שהועלתה נתקלה בבחינה נוקבת מצידי לגבי סגנונו והבנתו בעולם. בפגישות עצמן הפגנתי עצמאות וחופש מחשבתי, כדי לבדוק מי מסוגל להתחבר לאישיותי האמיתית ולא רק לדמות שציפו ממני להיות.

אני זוכרת את המהומות בבית אחרי כל פגישה.

את אבא שלי עוד רגע צועק עליי למה אני לא רוצה להמשיך עם הבחור ה'צדיק והמובחר' אתו נפגשתי. או לחילופין ברוב הפעמים יוצא מדעתו מדוע אמרתי את מה שאמרתי ובגלל זה הבחור לא רוצה להמשיך. ולמה אני הורסת לעצמי.

ואני בתוך הלב, רציתי לצעוק: "די, אתם מציגים אותי לא נכון, אתם רציתים אותי אחרת, אבל קיבלתם בדיוק את מה שלא רציתים. שחררו אותי, אני יודעת מה אני רוצה: אני רוצה בחור שירצה בדיוק את מה שאתם חששתם, אותי איך שאני".

לאחר דרך ארוכה, פגשתי את אריק.

כשפגשתי את אריק, התכוננתי לעוד מונולוג של הטפת מוסר או לניסיון לחנך אותי. הגעתי לפגישה בעמדה מתגוננת, מוכנה להציג בהפגנתיות את החזות שלי, ולדבר על העמדות הנחרצות שלי כדי לבדוק מתי הוא יירתע. אבל אריק פעל בדרך שונה לחלוטין. הוא לא נבהל, לא התכווץ, ומעל הכל: הוא לא ניסה לתקן אותי.

כבר בדקות הראשונות, כשדיברתי בביטחון רב על השאיפות שלי ועל הרצון שלי בלבוש מעודכן ובחופש אישי, ציפיתי לראות אצלו את המתח המוכר, את המבט הבוחן או המודאג שראיתי תמיד בבית ואצל הבחורים הקודמים. במקום זאת, הוא הקשיב בסבלנות, נשען לאחור ואמר ברוגע: "אני רואה שחשוב לך שיראו אותך באמת, בלי תבניות ובלי הגדרות ששמים עלייך מראש. זה לחלוטין מובן". זה היה הבחור היחיד שהגיב ככה, ומבחינתי זה היה וואו אחד גדול, כי בעצם האמירה הזו, הוא נתן לגיטימציה לרצונות שלי במקום להפוך אותם לבעיה.

כשהעליתי נושאים מורכבים ושאלתי אותו בחדות איך הוא רואה את השילוב בין שמירה על ערכים לבין חיבור לעולם המודרני, הוא לא מיהר להצטדק או להטיף. הוא ענה בפשטות ובחיוך: "יופי ואיכות הם לא דברים שצריך לפחד מהם. הכל שאלה של מינון ומהיכן הדברים נובעים. כשבן אדם מכבד את עצמו, זה מתבטא בכל תחום – גם בחיצוניות וגם בפנימיות".

התשובה שלו לא באה ממקום של פחד או איסור, אלא ממקום של כבוד עצמי ואיזון. ולי כבחורה שעברה טלטלות בנושא, היה חשוב להבין שהוא מבין אותי, ולשמוע בדיוק את המילים האלה.

ואז הגיעה הפגישה השלישית, זו הפגישה המכרעת האם הכיוון הוא כיוון. אני זוכרת את הלחץ שהיה לי להראות את עצמי בבירור, ודווקא משם, החלטתי לאתגר אותו ואמרתי: "אני לא מתכוונת להשתנות בשביל אף אחד, זו אני וזה הסגנון שלי".

הוא לא נכנס איתי לוויכוח. הוא הביט בי בעין טובה ואמר בשקט ובכובד ראש: "אני לא מחפש לשנות אותך. אני מחפש לבנות בית עם מישהי שיודעת מה היא רוצה, שיש לה אישיות חזקה. העוצמה הזו היא מעלה, לא חיסרון. כל עוד יודעים לנתב אותה יחד מתוך כבוד הדדי".

• • •

מה שגרם לי לשחרר באמת את הלחץ להפגין נוכחות לא היה דרישה מצדו, אלא דווקא העובדה שלאורך כל השנים, הרצון שלי להראות את עצמי נולד מתוך תחושה שמנסים להסתיר אותי, להסוות אותי או לצמצם אותי ועוד מתוך לחץ וחרדה והערות חוזרות ונשנות על עצמי, על דברים אליהם כלל לא התכוונתי, ושבעצם הוריי הכירו לי עולם שלם של אפשרויות פסולות דווקא מהלחץ שלהם. ברגע שפגשתי באריק, שנתן לי מקום מלא, הקשיב לדעותיי וקיבל את האישיות והמראה שלי מתוך רוגע וביטחון: הצורך להילחם על הנוכחות שלי פשוט התפוגג.

אריק פעל בחכמה עמוקה. הוא היה מאז ומתמיד בחור שמור, ירא שמיים ובעל עולם פנימי עמוק ויציב, ולא רצה בי בגלל שהיה ברמה רוחנית ירודה. הוא הבין שברגע שהוא מקבל אותי ככה באופן מקשיב ומכבד, החומות שלי נופלות. הוא לא ניסה לגרום לי להתכנס, אלא נתן לי להרגיש שקיומי רצוי, מוערך וגלוי בפניו. במקום להציב מולי מראה של ביקורת, אריק השתמש בתובנה פסיכולוגית פשוטה: הוא העניק לי קבלה מלאה, וגרם לצורך שלי בהפגנת נוכחות להיעלם מעצמו.

כשהרגשתי שאין מולי גורם שמופעל מחרדה, נפלה אצלי תובנה חדשה ומטלטלת: הבנתי שכל השנים הללו, המאבק שלי לא היה באמת על הסגנון החיצוני או על הבגדים, אלא על הרצון הפשוט שיראו אותי ויעריכו את מי שאני. הבנתי שכשמישהו רואה את הפנימיות שלך ומעניק לך ביטחון מלא, אתה כבר לא צריך לצעוק את נוכחותך דרך המעטפת החיצונית.

עם הזמן, ככל שהקשר שלנו שנבנה מתוך אמון הדדי הלך והעמיק, אריק הפך באופן טבעי לסוג של דמות נערצת עבורי. השינוי הגדול ביותר שחוויתי לצידו היה שלא מצאתי את עצמי "מסכימה" עם דבריו או עם הדרך שהוא הציע – אלא ממש רציתי בהם מתוכי. הוא הציב גבולות ממקום אחר לגמרי, ואני רוצה לכתוב לו כאן בהתרגשות משהו, שקשה לי לומר לו:

"אריק, הצלת לי את החיים, הרוחניים והגשמיים. אני רוצה שתדע: הייתי רגע לפני הנפילה שממנה לא יודעת איך הייתי יכולה לחזור לעולם התורה והערכים האמיתיים".

כשאני מסתכלת לאחור, אני מבינה כי הלחץ המוגזם, החרדה והשיח המתמיד סביב זהירות וצניעות בכל סיטואציה יומיומית יצרו תוצאה הפוכה. הילדות שלי הייתה תמימה, אך ההתעסקות החוזרת והנשנית של אמא שלי תחי' היא שהפנתה את תשומת ליבי אליהם. בנוסף, ההימנעות ממילה טובה ומפרגון בתוך הבית על מה שאני, גרמה לי לחפש אישורים והכרה בחוץ.