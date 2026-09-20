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תיעוד דומע

תל אביב לבשה שחורים; אלפים ליוו למנוחות את הרב הנערץ שקירב רחוקים מתוך אהבה

אלפים ליוו הערב למנוחות את הגה"צ הנערץ רבי מרדכי אויערבאך זצ"ל, רב קהילת 'אביר יעקב' בתל אביב | במסע ההלוויה הספידוהו במספד תמרורים גדולי הרבנים, לצד רבים מתושבי העיר שביכו בכי מר על הסתלקותו של האי צדיק | שוקי לרר מגיש תיעוד דומע (חרדים)

מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)

המונים ובראשם אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות ותושבי תל אביב ליוו למנוחות במוצאי שבת שובה את הגאון הצדיק רבי מרדכי אויערבאך זצ"ל, רב קהילת 'אביר יעקב', אשר הסתלק לבית עולמו בעיצומה של עת רעווא דרעווין בשבת קודש.

מסע הלוויה יצא מבית מדרשו ברחוב אליפנט בתל אביב. בשל עומס המלווים העצום שזרמו מכל חלקי הארץ לחלוק כבוד אחרון לרב הנערץ, נחסמו רחוב אליפנט והרחובות הסמוכים לתנועה.

בראש מסע הלוויה צעדו שורת אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, לצד מאות מתלמידיו ומעריציו שדבקו באורו ובדרך עבודתו לאורך השנים.

במהלך מסע הלוויה נשאו דברי מספד תמרורים שזעזעו את הלבבות. אחיו הגדול, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, בכה מרה על האבידה הגדולה, ולצידו נשאו דברים ש"ב האדמו"ר מקופיטשניץ, הרב הראשי לשעבר הגאון רבי ישראל מאיר לאו, ובני משפחה נוספים, שביכו את הסתלקותו של דמות אצילית שקירבה לאביהם שבשמים אלפי נשמות.

לאחר דברי המספדים יצא מסע הלוויה לעבר עיר הקודש ירושלים, שם נטמן ב'הר המנוחות'.

האדמו"רים מקופיטשניץ וקארלין החליפו את מלבושי השבת והגיעו לבושים בבגדי חול ובכובעים על ראשם לאות אבל. בין היתר נראו במקום האדמו"רים מממכנובקא בעלזא, וואסלוי, סאדיגורה, בוהוש, פיטסבורג, מאקאווא, אב"ד סקולען ב"ב, אב"ד ערלוי ב"ב, ועוד רבנים ואישי ציבור רבים.

מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקרלין סטולין במסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
מסע הלויית הגר"מ אויערבאך זצ"ל (צילום: שוקי לרר)

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הרב מרדכי אויערבךמסע ההלוויה

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