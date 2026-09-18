רב המרצחים סינוואר ( צילום: מסך )

בעקבות הסערה סביב חשיפת הערוץ החשאי בין חמאס למקורבי מוחמד דחלאן והשב"כ, גורמים בישראל שופכים אור על טיב המידע שהעביר יחיא סינוואר בספטמבר 2023. בעוד שעצם העברת המידע מאומתת, בכיר במודיעין הישראלי מבהיר כי לא היה מדובר בהתרעה מבצעית.

לפי הדברים, שהובאו על ידי ברוך ידיד בערוץ i24news, המטרה האמיתית, כך מסתבר, הייתה יצירת מסך עשן: בזמן שסינוואר העביר מסרים של הסדרה, סגנו כבר סיכם את מועד הטבח מול איראן. על פי הפרטים הידועים, בחודש ספטמבר 2023 הועבר מידע "מודיעיני" מיחיא סינוואר אל סופיאן אבו זאידה, בכיר פת"ח ומקורבו של דחלאן. המידע האמור הועבר בהפרש זמנים קצר גם לדחלאן עצמו וגם לידי השב"כ. אבו זאידה מקיים מזה תקופה ארוכה קשרים עם בכיר חמאס ע'אזי חמד – ערוץ שעל פי פרסומים בעבר, הוקם בהוראת ראש הממשלה נתניהו לאחר מלחמת צוק איתן.

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במקביל, שמר אבו זאידה על קשר עם בכיר בשב"כ, ששימש עד לאחרונה כבכיר בתחום השבויים והנעדרים. למעשה, גם כיום נמשך הקשר בין מערכת המודיעין לבין לשכתו של דחלאן. למרות שלא ניתן כרגע לאמת את הדיווח על שיחה ישירה בין נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד לראש הממשלה נתניהו באותו נושא, עצם הגעת המידע לזרועות המודיעין הישראליות אינה מוטלת בספק.

השאלה המרכזית שעלתה היא מדוע המידע לא הוביל להיערכות מיוחדת או למכת מנע. גורם בכיר מאוד במודיעין הישראלי מספק תשובה נחרצת לגבי טיב החומר שהתקבל. "המידע הזה לא היה מידע התרעתי ולא איכותי ולא מבצעי, והוא נפל באיכותו מאוד ביחס למודיעין שנאסף בישראל", קובע הבכיר. לכן, להערכתו, "המידע הזה לא הניע את המערכת לפעולה".

הבכיר הישראלי השווה את טיב המידע להתראת הזהב המפורסמת ממלחמת יום הכיפורים, והבהיר: "בקיצור, המידע הזה לא היה הכימיקלים של אשרף מרואן... ממילא הקונספציה בלעה את כל הסימנים לתוכה, והיא שהרגה את כולנו".

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אם המידע לא היה בעל ערך מבצעי, מדוע סינוואר טרח להעביר אותו למקורבי דחלאן בידיעה שיגיע לישראל? התשובה, לפי הגורמים, טמונה באסטרטגיית ההונאה של ארגון הטרור. סינוואר פעל במשך תקופה ארוכה כדי ליצור מצג שווא של נכונות להידברות ולהסדרה.

הראיה המובהקת לכך היא שרק חודשיים לפני שהעביר את אותו מסר לאבו זאידה, שלח סינוואר את סגנו ומקורבו, ח'ליל אל-חיה, לבירות. מטרת הנסיעה הייתה להיפגש עם גורמים איראנים ולסכם איתם באופן סופי את מועד הטבח המתוכנן לשבעה באוקטובר.

מאמץ ההונאה הזה לא היה נקודתי. בישראל איתרו תופעות נוספות שהעידו על דפוס פעולה שיטתי: במשך יותר משנתיים לפני המלחמה, פנו גורמי חמאס לעיתונאים ולבכירים לשעבר בניסיון לשכנע אותם שפניו של סינוואר מועדות להקמת "חזית הצלה אזרחית" לשיקום עזה. בנוסף, חמאס עודד גורמים שונים לפתוח ערוצי תיווך בסוגיית השבויים והנעדרים. כל הפעולות הללו נועדו לייצר מסך עשן סמיך, שיאפשר לחמאס להשלים את ההכנות לטבח באין מפריע.