נשיא בית הדין של תנועת הליכוד, מיכאל קליינר, פרסם הבוקר (שישי) טור חריף ב'מעריב' בו הוא מנתח את מפת הסכמי העודפים לקראת הבחירות ומזהיר מפני תרחיש שבו הסכם עודפים בין הליכוד לציונות הדתית עלול לפגוע דווקא במפלגת הליכוד עצמה.

קליינר מתייחס בטורו לאפשרות של הסכם עודפים בין הליכוד לציונות הדתית, וכותב: "בהנחה שהציונות הדתית מודעת לכך שבגלל שיקול גודל עדיף לה לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, הליכוד מפסידה חצי מנדט לפחות".

בהמשך הטור מתייחס קליינר גם למפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר ולמשמעות של מפלגה שאינה עוברת את אחוז החסימה: "הפרטנר הפוטנציאלי להצלת המצב היא עמך ישראל. הסיכון היחידי הוא שמפלגה שלא תעבור, לא נספרת לצורך הסכם עודפים. אבל בלעדי וינטר יוותרו הליכוד - או עוצמה יהודית - בלי הסכם בכל מקרה".

המשמעות של דברי קליינר היא שהסכם עודפים עם מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה אינו מקנה יתרון בחלוקת העודפים, שכן קולותיה אינם נכללים בחלוקה. עם זאת, לדבריו, גם ללא וינטר הליכוד תישאר ללא הסכם עודפים בכל מקרה.

במקביל, במערכת הפוליטית כבר נחתמו כמה הסכמי עודפים בשבועיים האחרונים. מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט חתמה עם הדמוקרטים, ובנט עם ישראל ביתנו. גם רע"ם והרשימה המשותפת חתמו ביניהן על הסכם עודפים.

בצד הימני של המפה, דווח כי הליכוד צפויה לחתום על הסכם עודפים עם הציונות הדתית, מה שמותיר את שאלת ההסכם של עוצמה יהודית ואת האפשרויות העומדות בפניה כחלק מהמשחק הפוליטי לקראת הבחירות.

קליינר מציע בטורו חלוקה של הסכמי העודפים בתוך הימין: הליכוד עם עמך ישראל, ועוצמה יהודית עם הציונות הדתית. לדבריו, המהלך נועד לצמצם אובדן קולות ולסייע לגוש הימין במערכת הבחירות.

יצוין כי בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו נבחנה לאחרונה אפשרות להרגעת הרוחות ולהכרזה על 'הפסקת אש' מול יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', עופר וינטר ואנשיו, כך דווח בכיכר השבת. המהלך המסתמן, על פי הדיווח, נועד לשרת מטרה אסטרטגית מרכזית של המחנה: להגיע לסיכום עודפים בין וינטר לבין מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר.

בעוד שחלק מיועצי ראש הממשלה מביעים תמיכה ביוזמה זו מתוך דאגה למאזן האלקטורלי, נתניהו עצמו ממשיך להתנגד למהלך בשלב זה. היוזמה מגיעה על רקע שבועות ארוכים של מתקפות חריפות וחילופי האשמות קשים בין הליכוד לבין וינטר ומפלגתו.

רק לאחרונה טענו בשיחות סגורות מטעם הליכוד כי וינטר פועל כמי שעלול לשרוף קולות או אף לחבור לגורמים בשמאל לאחר הבחירות. על פי דיווח ב'ערוץ 14', בישיבה שנערכה בלשכת ראש הממשלה נקבע כי יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' מהווה איום על גוש הימין, בין היתר לטענתם בשל האפשרות שיחבור בעתיד לאביגדור ליברמן ולנפתלי בנט.

מנגד, וינטר לא נשאר חייב ותקף בחזרה את הליכוד. מספר שתיים במפלגת 'עמך ישראל' לכנסת, יוסף חדאד, תקף בחריפות את המפלגות הערביות והבהיר כי לא ישתף עמן פעולה בשום מצב. "יש בכלל ספק שאני אשתף פעולה עם מנסור עבאס, שלא מסוגל להגיד שחמאס זה ארגון טרור?" שאל חדאד, רטורית, בריאיון לרדיו כלי ישראל.