המסעדה בטהרן פרסמה "אין על הקציצה של ביבי". כך הגיב המשטר

רשויות האכיפה באיראן חסמו בצו משפטי את חשבון האינסטגרם של מסעדת "המטבח של ביבי" בטהרן, לאחר שזו פרסמה תוכן שנתפס בעיני השלטון כפלילי ובעל משמעות חתרנית. כך דווח היום (רביעי) ב-Ynet.

המסעדה, הנושאת את השם "המטבח של ביבי", העלתה ברשת החברתית, לפי הדיווח, סטורי תמים לכאורה שלוותה בכיתוב "אין על הקציצה של ביבי", בצירוף השיר "ביבי גול" של כוכב פופ איראני. למרות שהפוסט הוצג על פניו כניסיון שיווקי שגרתי לקידום מנה קולינרית מתוך תפריט המקום, הוא החל לצבור תאוצה במהירות הפכה לוויראלי וקיבל משמעות כפולה ומסוכנת בשיח הציבורי המקומי בשל ההקשרים הפוליטיים הרגישים במדינה.

המונחים שנעשה בהם שימוש בפוסט נושאים מטען רב באוצר המילים הפוליטי באיראן מאז החלו העימותים והחיסולים בשנים האחרונות. המילה "ביבי" אמנם מתפרש בפרסית עתיקה ככינוי ל"סבתא", אך היא מוכרת היטב בקרב הציבור באיראן גם ככינויו המוכר של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ונעשה בה שימוש תדיר בממים וברשתות החברתיות על ידי מתנגדי המשטר המקומי במטרה להביע תמיכה סמויה או גלויה בתקיפות ישראליות. לצד זאת, המילה "קוטלט" – כלומר קציצה – הפכה במרחב הציבורי באיראן לכינוי גנאי בולט ומלעג מאז חיסולו של מפקד כוח קודס קאסם סולימאני בבגדד בינואר 2020, כמטאפורה סאטירית למצב גופותיהם של בכירי משטר שחוסלו בתקיפות מהאוויר. השילוב בין השניים התפרש מיד על ידי הגולשים והרשויות כהתייחסות ישירה ופרובוקטיבית לחיסולי הבכירים האיראנים על ידי ישראל.

מדיניות האכיפה הנוקשה של השלטונות בטהרן נגד כל שימוש תמים או מרומז במילה "קציצה" בהקשרים ביטחוניים אינה חדשה, והממסד האיראני הוכיח בעבר כי אינו מוכן לעבור בשתיקה על תופעות מעין אלו. בחודש ינואר 2023 נעצר השף המוכר נוואב אברהימי לאחר שהעז לפרסם מתכון להכנת קציצות בדיוק ביום השנה לחיסולו של סולימאני, בעוד שמסעדתו נסגרה וחשבונו הוסר מהרשת. מקרה דומה אירע בינואר 2024, אז נעצר רופא ומרצה באוניברסיטה בצפון-מזרח המדינה לאחר שפרסם תמונה של קציצה בדיוק בליל חיסולו של בכיר משמרות המהפכה רזי מוסאווי. בהמשך לכך, בחודש יוני האחרון אף נפתח תיק פלילי נגד המחזאי ובמאי התיאטרון חוסיין פאקדל באשמת "הפרעה לביטחון הפסיכולוגי של החברה", משום שכתב ברשתות החברתיות כי המציאות הפוליטית הופכת גברים טיפשים לקציצות דיאטטיות.

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המתח הביטחוני והרגישות הקיצונית סביב כל נושא הקשור לישראל או לביקורת פנימית העצימו מאוד במהלך חודשי המלחמה האחרונים. הרשויות באיראן דיווחו בחודש מרץ כי יותר מאלף בני אדם נעצרו באשמת הפצת חומרים נגד הממשלה ברשתות החברתיות או בגין חשד לשיתוף פעולה עם ישראל וארצות הברית. במקביל לגל המעצרים, הרשות השופטת באיראן פרסמה אזהרות חמורות ומאיימות המבהירות כי כל סיוע, תמיכה או עידוד של גורמים עוינים עלולים לגרור אחריהם עונשים כבדים ביותר, ובכלל זה גם גזרי דין מוות.