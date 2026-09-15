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הילד האשדודי התלהב בשידור: "ביבי אנחנו אוהבים אותך!" - כך הגיב נתניהו

אירוע יוצא דופן התרחש במהלך שידור חי של ראש הממשלה נתניהו ברשתות החברתיות, כאשר ילד מאשדוד עלה לשידור חי בשיחה עם ראש הממשלה | כך זה נראה (מעניין)

שיחת טלפון מפתיעה התקבלה במהלך שידור חי שקיים ראש הממשלה ברשתות החברתיות. ילד מאשדוד שהתקשר לנייד של נתניהו גילה במפתיע כי הוא מחובר ישירות לשידור המשודר לאלפי צופים, והתקשה להסתיר את התרגשותו.

​במהלך השיחה אמר הילד לראש הממשלה: "אני רוצה להגיד שאני אוהב את ביבי". נתניהו שאל אותו לשמו ולמקום מגוריו, והילד השיב: "קוראים לי עמרי, אני גר באשדוד. אני אוהב אותך ביבי".

​לאחר שנתניהו הסביר לו כי השיחה מועברת בשידור חי בחשבונות האינסטגרם והטיקטוק שלו, הילד הגיב בהתלהבות וצעק: "גבר, גבר, זה אנחנו! באמת?".

​ראש הממשלה הגיב בחיוך לשיחה המפתיעה, בירך את הילד וחברו שהיה לצדו, ואמר: "אני מברך אתכם, אני שמח לברך אתכם. תודה רבה ילדים".
בנימין נתניהובחירות

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