מפלגת הציונות הדתית פרסמה היום (שלישי) סרטון חדש המבוסס על בינה מלאכותית, שבו נראים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ושופטת העליון דפנה ברק ארז כשהם נגררים ברחובות בוערים.

הסרטון שוחרר במסגרת השקת תוכנית חדשה של המפלגה לשינויים במערכת המשפט, הכוללת בין היתר את פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והחלת פסקת ההתגברות.

בעקבות פרסום הסרטון, במערכת הפוליטית הגיבו בחריפות רבה, כאשר חברי אופוזיציה גינו את התכנים וטענו כי מדובר בהסתה חמורה ובהתרת דם של ראשי מערכת המשפט.

יו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ הגיב לפרסום הסרטון וכתב: "בצלאל, שמחה, לא למדתם כלום".

בהמשך לפרסום, חבר הכנסת גדי איזנקוט תקף בחריפות את הדברים ואמר: "אני מגנה בכל תוקף את הסרטון הבזוי והאלים שהעלה מכשיר ההשתמטות ותומך הסרבנות בצלאל סמוטריץ׳". איזנקוט הוסיף כי "הם לא למדו כלום מה-7.10" וכי "במצוקתם הפוליטית, הם מוכנים לגרור את החברה הישראלית לתהום - שוב".

מצדו, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן תקף גם הוא את הפרסום וכינה אותו "הסתה מסוכנת והתרת דם". גולן הסביר כי "מי שמסמן שופטי עליון ואת היועמ"שית כאויבים ומציג אותם נגררים ברחובות יודע בדיוק מה הוא עושה", וציין כי "אלה אותם אנשים שבמשך ארבע שנים פירקו את החברה הישראלית מבפנים".

בנוסף, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב בקצרה והביא את הפסוק: "ויאמר לרשע: למה תכה רעך?".

בעקבות פרסום הסרטון, התנועה לאיכות השלטון דורשת לפתוח בחקירה פלילית בחשד להסתה לאלימות.

התנועה לאיכות השלטון: "הסרטון שבו מוצגים נשיא בית המשפט העליון, שופטת עליון והיועצת המשפטית לממשלה כשהם נעצרים ונגררים בכוח חוצה קו אדום ומסוכן. לא מדובר בביקורת לגיטימית על מערכת המשפט, אלא בדימויים אלימים המופנים כלפי שומרי הסף של מדינת ישראל.

התנועה דורשת מרשויות האכיפה לפתוח בחקירה פלילית ולבחון אם פרסום הסרטון עולה כדי הסתה לאלימות. אסור להמתין עד שהדימויים המסוכנים מהסרטונים יהפכו למעשים."