סערת נז"א: אלוף פיקוד הדרום שובר שתיקה במתקפה חריפה

טקס לכבוד תחילת השנה היהודית התקיים היום (שלישי) במועצה אזורית אשכול, בראשות מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור ובהשתתפות מפקדי האוגדות, מפקדי החטיבות, ראשי הרשויות בנגב המערבי ומפקדים נוספים.

מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, התייחס לסערת הסרט נז"א שהוציא את דיבתם של החיילים רעה, אירוע שטלטל את הדרג המדיני ואת הצבא.

"כמעט שלוש שנים חלפו מאותו בוקר נורא, שבת שמחת תורה, 06:29 בבוקר, היום והשעה שבהם השמיים נפלו. השבר היה נורא, האסון היה עצום, האמון שלכם בנו נשבר, הביטחון האישי של אזרחי ישראל נפגע באופן קשה - אבל קמנו מן השברים, אספנו אותם, התעשתנו, נלחמנו כאיש אחד עם גורל וייעוד אחד, נאלצנו לצאת למלחמה שלא ידענו כמותה", תיאר האלוף.

האלוף יניב עשור התייחס באירוע הרמת כוסית לסערת הסרטון שנועד להעליל עלילות שווא על חיילי צה"ל, ופתח ואמר כי "מלחמה היא תופעה עתיקת יומין, קשה, כואבת ואכזרית. נדרשות בה תעצומות נפש, וכדי להמשיך ולהתמיד בה לאורך השנים, חרף מחיריה הקשים, נדרשות אמונה וצדקת הדרך. ואנחנו צודקים! אנחנו צודקים, אנחנו נושאים לפיד של אור וטוב ונלחמים מלחמה גדולה, נגד החושך והרוע".

האלוף עשור הוסיף והסביר על אופי האויב ואמר כי "חמאס נערך בליבה של אוכלוסייה, תומכת, אוהדת ומזדהה. חמאס אינו חוצן בעזה, הוא צמח מתוכה, גדל והתחנך בה, בתוך תרבות איסלאמית רדיקלית ורצחנית, וכן, יש שם גם כאלה המתנגדים לדרכו, אך הם אינם מצליחים להשפיע על המציאות".

הוא הדגיש את המוסריות של צבא ההגנה לישראל וציין: "במובנים רבים, ניתן לומר שאנחנו מרימים את נס זכותה של מדינה נאורה, דמוקרטית, ערכית ומוסרית, להגן על עצמה, להילחם ללא מורא, כדי להביס ארגון טרור השואף להשמידה ושאין באמתחתו אלא רצח ברברי, שפל, לא אנושי וחסר מוסר. ובתוך כל המלחמה הזו, אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור, להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב, לפגוע באויב, לסכל אותו ובמקביל לעשות כל שבכוליתינו כדי לצמצמם את הפגיעה במי שלא מעורב. חמאס לעומת זאת, עושה באזרחים שימוש ציני כמגנים אנושיים וכמסתור עבורו, מרוויח אם יפגעו, ומרוויח אם נמנע מפגיעה בהם ובאנשיו".

בדבריו התייחס המפקד לשקיפות הצבא ואמר: "מול טענות שקר, נציג עובדות, לשאלות קשות, נשיב ביושר. וכשמתגלה בקרבנו כשל - נבדוק, נלמד ונתקן. האמונה בצדקת דרכינו מחייבת אותנו גם לכך. זו אינה הכרזה על שלמותנו, אלא התחייבות המחייבת אותנו בכל פקודה ובכל החלטה, וגם באומץ לבדוק את עצמינו ולתקן את שצריך".

על רקע הניסיונות לפגוע בשם המדינה ציין האלוף כי "כוחנו עז ורוחנו איתנה ולכן מוציאי דיבתנו רעה מבקשים לפגוע בשמנו בעולם, להכניס ספק בליבנו ולערער את לכידותנו. להקהות את מוחנו ושנשכח שעמנו הצדק, כפי שהזהיר אלתרמן בשירו אז אמר השטן. הם לא יצליחו!".

באשר לפעילות בשטח ציין עשור כי "כיום אנחנו מגנים על היישובים מתוך הרצועה, קבענו קו הגנה חדש ואנחנו פועלים במרחב הקו הצהוב כדי להרחיק את האיום, לסכל מחבלים ותשתיות טרור ולמנוע מחמאס לשוב ולבנות את יכולותיו, פגענו ברשת המנהרות, באמל"ח ובתשתיות הייצור ואנחנו ממשיכים לרדוף ולהסיר כל איום הנשקף לאזרחי ישראל".

בהמשך פנה אל המפקדים ואמר: "מפקדי החטיבות והאוגדות, המשיכו להוביל באומץ, במסירות אין קץ, במחויבות לערכי צה"ל והמוסר היהודי, ולדבוק במסירות נפש עד להשגת הניצחון. יש לכם את גיבוי המפקדים, אהבת ואמון העם".

בסיום, דברי האלוף התייחסו לתושבי הדרום ולמחויבות כלפיהם: "ראשי הרשויות ותושבי הנגב, תפקידנו הוא לאפשר לכם לחיות כאן בביטחון - לגדל ילדים, לעבוד, לבנות ולשגשג. זאת התכלית לשמה אנו נלחמים. אנחנו כאן וכדי להבטיח בענווה ובמחויבות מלאה שלעולם - ולעולם לא עוד! שנה טובה ומבורכת".