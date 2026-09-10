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חוסל המחבל שרצח את מפקח חטיבת הנח"ל; כך הוא צולם באותו בוקר 

אסמאעיל קנדיל השתתף בטבח 7 באוקטובר והרג את מפקד חטיבת הנח"ל • המשיך לפעול נגד כוחות צה"ל ולהפר את הפסקת האש | חוסל בתקיפה בחאן יונס (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)

דובר התיר לפרסום היום (חמישי) כי בתקיפה שביצע צה"ל במרחב חאן יונס שבדרום רצועת מוקדם יותר השבוע, חוסל המחבל אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, פעיל זרוע הנוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

על פי הפרטים שנמסרו, המחבל השתתף באופן פעיל בפשיטה לשטח מדינת ישראל ביום טבח 7 באוקטובר, ולקח חלק ישיר בהריגתו של מפקד חטיבת הנח"ל, אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל.

מאז הטבח, המשיך המחבל לפעול נגד ביטחון המדינה. בעת האחרונה קידם מתווי טרור כנגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, לצד פעילות לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. פעולת החיסול בוצעה במטרה להסיר את האיום שנשקף ממנו.

מדובר צה"ל מסר בהודעה רשמית: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

חיסול המחבל מצטרף לשורת פעולות צבאיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ב. כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', צה"ל חיסל לפני מספר ימים את מחמד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח.

בנוסף, כוחות עלית של השב"כ וצה"ל הצליחו בשבוע שעבר ללכוד את ראש הביטחון הכללי של חמאס ברצועת עזה במבצע מורכב במערב העיר עזה. המבצע כלל שילוב של כוחות קרקעיים ותקיפות אוויריות מסיביות שנועדו להסיר איומים ולחפות על הכוחות.

במקביל, צה"ל ושב"כ תקפו בימים האחרונים במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגוני הטרור חמאס וג'יהאד אסלאמי. בנוסף, הושמד בור שיגור ממנו שוגרו במהלך המלחמה רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

זירת חיסול בעזה (צילום: Ali Hassan/Flash90)

על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, ארגוני הטרור איחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים בתוך המחסנים, ובהם רקטות, כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד לחימה נוסף.

צה"ל זיהה כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסנים ומשתמשים בכלי הנשק שבתוכם לצורך ביצוע שמירות וביסוס שליטה ברצועת עזה. הפעילות מצביעה על ניסיונות הארגון לשקם את יכולותיו הצבאיות ולהחזיק באמצעי לחימה.
צה"לעזהרצועת עזהתקיפה בעזה

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