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עסקים כרגיל

הדבר היפה בעולם: העזתי חשף מה מסתתר באוהל

בזמן שרבים מדברים על חורבן מוחלט, תיעוד יוצא דופן חושף "בסטת מסחר" מאובזרת היטב מתוך אוהל סמוך להריסות. מה באמת קורה שם ואיך שוק הזהב העולמי קשור לזה? (חדשות בעולם)

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הבורסה שבין ההריסות: עמדת המסחר המפתיעה בלב עזה (צילום: מסך)

תיעוד חריג ויוצא דופן שעולה לרשתות החברתיות מציג מציאות מורכבת ומפתיעה מתוך . בעוד שהנרטיב המוכר מתאר את עזה כהרס מוחלט שבו אין חשמל, אין אינטרנט וישנו רעב, מתברר שישנם גם סיפורים אחרים לחלוטין שלא מסתדרים עם התמונה הזו.

במרכז התיעוד עומד "שולחן זהב" מפואר המוצב בתוך אוהל השוכן ממש בסמוך להריסות. על השולחן מותקן ציוד טכנולוגי עשיר הכולל שישה מכשירים סלולריים, שני מחשבים ניידים וטבעת תאורה מקצועית. על גבי המסכים המוארים ניתן לראות שידור חי של גרף המסחר בזהב מול הדולר

בסרטון המלווה את התיעוד, נשמע המצלם כשהוא מציג בגאווה את מה שהוא מכנה "בסטת המסחר הצנועה" שלו. בפנייה נלהבת לקהל הוא מתאר את הנוף כ"נוף היפה ביותר בעולם" ומכריז כי הוא מציע את "העסקה החזקה ביותר בעולם".

הבורסה שבין ההריסות: עמדת המסחר המפתיעה בלב עזה
הבורסה שבין ההריסות: עמדת המסחר המפתיעה בלב עזה (צילום: רשתות חברתיות )

הדובר מסביר כי הפעילות נעשית תוך שימוש בטלפונים של "כל השכונה שלנו" ומתגאה בכך שהם "הניעו מחדש את השוק" ו"שרפו את השוק". בסיום דבריו הוא קורא לצופים להצטרף אליו לפעילות הפיננסית: "למה אתם מחכים? בואו איתנו", ומכוון אותם לקישור שנמצא בביו (Bio) שלו, המבטיח להם "עסקאות מוכנות ובטוחות".
חמאסרצועת עזהרשתות חברתיותשוק ההוןרפורמת שוק ההוןמסחר בזהב
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1 תגובות

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שולחן זהב מפואר? כולה שולחן עץ פשוט!
ציפי

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