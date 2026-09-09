ישראל פוקחת עין: 100 מטוסי קרב במפגן דרמטי במצרים

ישראל פוקחת עין: מטוסי קרב טורקיים במפגן מעל הפירמידות

מופע אווירי מרשים של חיל האוויר הטורקי מעל הפירמידות במצרים מושך בימים אלה תשומת לב בעולם התעופה ובאזור. מטוסי צוות האקרובטיקה הטורקי, ״טורקיש סטארס״, ביצעו תמרונים מתוזמנים בשמי מצרים והותירו מאחוריהם שובל עשן שיצר את צורת הסהר והכוכב, סמלה הלאומי של טורקיה.

המופע התקיים במסגרת תערוכת התעופה הבינלאומית באל־עלמיין, המתקיימת במצרים בין 8 ל־10 בספטמבר 2026. מדובר במהדורה השנייה של האירוע, שנועד להפוך לבמה מרכזית עבור תעשיות התעופה, החלל והביטחון במזרח התיכון ובאפריקה. לפי הדיווחים, השתתפותה של טורקיה אינה מסתכמת במופע האווירי. לצד ״הטורקיש סטארס״ מציגה בתערוכה גם תעשיית הביטחון הטורקית, ובכללה חברות מרכזיות כמו תעשיות התעופה והחלל הטורקיות, אסלסאן ו־מק״ה. בכך מבקשת אנקרה להציג במצרים לא רק את יכולות הטיסה של חיל האוויר שלה, אלא גם את ההתפתחות המהירה של תעשיית התעופה והביטחון המקומית.

ישראל פוקחת עין: מטוסי קרב טורקיים במפגן מעל הפירמידות 10 10 0:00 / 0:25 ישראל פוקחת עין: מטוסי קרב טורקיים במפגן מעל הפירמידות

ה״טורקיש סטארס״ הם צוות האקרובטיקה הרשמי של חיל האוויר הטורקי. הצוות הוקם בתחילת שנות ה־90 ונחשב לאחד מצוותי האקרובטיקה הצבאיים המזוהים ביותר בעולם. בניגוד לצוותים המבוססים על מטוסי אימון קלים בלבד, הטורקים משתמשים במטוסי NF־5A ו־NF־5B, מטוסי סילון על־קוליים ממשפחת ה־F־5 שעברו התאמות מיוחדות למופעי האוויר.

המשמעות היא שהתמרונים שנראו במצרים אינם רק מופע צבעוני. טיסה במבנים צפופים, במהירויות גבוהות ובמרחקים קטנים בין המטוסים דורשת רמת דיוק גבוהה מאוד, תיאום קפדני ומשמעת טיסה יוצאת דופן.

נשיא מצרים מתרשם בנחת - מפגן מרהיב של מטוסי סוחוי בפתיחת תערוכת התעופה והחלל הבינלאומית באל־עלמיין. - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 1:05 נשיא מצרים מתרשם בנחת - מפגן מרהיב של מטוסי סוחוי בפתיחת תערוכת התעופה והחלל הבינלאומית באל־עלמיין. ( צילום: רשתות ערביות )

אבל מאחורי המופע האווירי נמצאת תמונה רחבה הרבה יותר. חיל האוויר הטורקי מפעיל צי גדול של מטוסי F־16, ובשנים האחרונות טורקיה משקיעה משאבים עצומים בפיתוח יכולות עצמאיות. במסגרת תוכניות המודרניזציה משודרגים מטוסי F־16 באמצעות מערכות אוויוניקה, מכ״מים, אמצעי לוחמה אלקטרונית וחימוש מתוצרת טורקית.

במקביל, אנקרה מקדמת את מטוס הקרב העתידי ״קאאן״, שנועד להפוך בעתיד למרכיב מרכזי בכוח האווירי הטורקי. המטוס מתוכנן כמטוס קרב חמקני רב־משימתי עם יכולות מתקדמות של מיזוג חיישנים, פעולה משותפת עם מערכות אחרות וחתימה מופחתת.

הנשרים הסעודיים בתערוכת התעופה והחלל הבינלאומית באל-עלמיין 2026 במצרים, - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:17 הנשרים הסעודיים בתערוכת התעופה והחלל הבינלאומית באל-עלמיין 2026 במצרים, ( צילום: רשתות ערביות )

גם תוכנית ה״הורג׳ט״ מתקדמת. מדובר במטוס סילון על־קולי מתוצרת טורקית, שנועד לשמש כמטוס אימון מתקדם ובגרסאות מסוימות גם כפלטפורמת לחימה קלה. בסוף אוגוסט 2026 השלימה טורקיה את טיסת הבכורה של מטוס הייצור הראשון שיועד לחיל האוויר הטורקי.

התערוכה במצרים עצמה הפכה השנה לאירוע בינלאומי משמעותי. יותר ממאה כלי טיס מסוגים שונים צפויים להשתתף, ולצדם נציגים ותעשיות ביטחוניות ממדינות רבות. גם חיל האוויר האמריקני משתתף באירוע, וכך גם צוות האקרובטיקה ההודי ״סאראנג״, המבצע את מופעיו באמצעות מסוקי דהרוב מתוצרת הודו.

תערוכת התעופה והחלל הבינלאומית באל-עלמיין 2026 במצרים, - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:54 תערוכת התעופה והחלל הבינלאומית באל-עלמיין 2026 במצרים, ( צילום: רשתות ערביות )

בין המשתתפות הבולטות בתערוכת אל־עלמיין נמצאות מצרים המארחת, טורקיה, רוסיה, הודו, צרפת, ספרד, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, יוון, דרום קוריאה וארצות הברית, לצד משלחות ותעשיות תעופה וביטחון מעשרות מדינות. בסך הכול צפויים באירוע יותר מ־100 כלי טיס ולמעלה מ־50 מופעים אוויריים.

מבחינת ישראל, מדובר באירוע שמתרחש בזירה האזורית הקרובה. הפירמידות בגיזה נמצאות במרחק של כמה מאות קילומטרים בלבד מישראל בקו אווירי, והמופע הטורקי מדגים את הנוכחות ההולכת וגוברת של אנקרה בזירה הצבאית והתעופתית של המזרח התיכון.