מול אלפי צופים: מטוס קרב התרסק שני טייסים נהרגו ( צילום: מסך )

מה שהיה אמור להיות אחד מרגעי השיא של מופע התעופה השנתי ביוון הפך בתוך שניות לזירת אסון.

מטוס קרב מסוג פאנטום של חיל האוויר היווני התרסק במהלך מופע אווירי מול אלפי צופים בבסיס טנגרה, מצפון לאתונה. שני אנשי הצוות שהיו על המטוס נהרגו. התאונה התרחשה במהלך אירועי שבוע התעופה באתונה. מטוס הפאנטום הדו־מושבי ביצע תמרון בגובה נמוך, איבד גובה והתרסק באזור הסמוך לבסיס. לפי דיווחים, האירוע התרחש דקות ספורות לאחר ההמראה. עדי ראייה סיפרו כי המטוס היה באוויר זמן קצר בלבד לפני שאיבד גובה. בתיעודים מהמקום נראית עמודת עשן גדולה המתרוממת לאחר הפגיעה, ולאחר מכן פיצוץ נוסף כאשר המטוס התפרק. בעקבות ההתרסקות פרצה שריפה באזור, והוזעקו למקום כוחות הצלה וכיבוי גדולים.

מול אלפי צופים: מטוס קרב התרסק שני טייסים נהרגו - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07 מול אלפי צופים: מטוס קרב התרסק שני טייסים נהרגו ( צילום: רשתות חברתיות )

המאמצים לאיתור אנשי הצוות התנהלו בתנאים קשים, בין היתר בשל השריפה שנוצרה בעקבות ההתרסקות. כ־85 כבאים וכוחות חירום, בסיוע 11 מטוסים ומסוקים להטלת מים, פעלו להשתלט על האש. לפי הדיווחים, השריפה נותרה במרחק מאזור הצופים.

מול אלפי צופים: מטוס קרב התרסק שני טייסים נהרגו - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:35 מול אלפי צופים: מטוס קרב התרסק שני טייסים נהרגו ( צילום: רשתות חברתיות )

למרות עוצמת ההתרסקות והעובדה שהמטוס התרסק במהלך מופע שנערך מול קהל גדול, לא דווח על נפגעים בקרב הצופים או תושבים באזור. בעקבות האסון הופסקו יתר המופעים שתוכננו לסוף השבוע, והוטל פינוי באזור הסמוך לבסיס.

חיל האוויר היווני הודיע על מותם של שני אנשי הצוות. בהמשך הוכרזו שלושה ימי אבל בחיל האוויר ובכוחות המזוינים של יוון. ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס הביע צער עמוק ושלח תנחומים למשפחות ההרוגים.

מול אלפי צופים: מטוס קרב התרסק שני טייסים נהרגו - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13 מול אלפי צופים: מטוס קרב התרסק שני טייסים נהרגו ( צילום: רשתות חברתיות )

הפאנטום הוא מטוס קרב ותיק ממוצא אמריקני, שתוכנן עוד בתקופת המלחמה הקרה. חיל האוויר היווני הפעיל במשך שנים מטוסי פאנטום משודרגים, והם הפכו לאחד מסמליה של התעופה הצבאית היוונית. הדגם שהתרסק היה מטוס דו־מושבי מדגם אף־4, שהופעל על ידי טייסת 338.

כעת נפתחה חקירה שנועדה לקבוע מה גרם למטוס לאבד גובה במהלך התמרון. החוקרים צפויים לבחון את מצבו הטכני של המטוס, את נתוני הטיסה, את התמרון האחרון שביצע ואת התנהלות הצוות בשניות שקדמו להתרסקות. בשלב זה אין קביעה רשמית באשר לגורם לתאונה.