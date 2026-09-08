הנסיך ג'ורג' החל את השלב הבא בלימודיו ביום שלישי עם יומו הראשון באיטון קולג'. בן השלוש עשרה הולך בעקבות אביו הנסיך וויליאם ודודו הנסיך הארי ששניהם למדו בבית הספר היוקרתי מחוץ ללונדון.

ג'ורג' נראה במצב רוח טוב למרות מזג האוויר הסתווי הקודר כאשר עשה את דרכו לבית הספר החדש שלו כשהוא מלווה בהוריו וויליאם וקתרין.

​ג'ורג' המקום השני בתור לכס המלכות הבריטי הגיע בז׳קט חולצה עניבה ומכנסיים כהים אך עד מהרה החליף למדים של בית הספר הכוללים מעיל זנב שחור אפוד ומכנסיים מפוספסים עם צווארון לבן קשיח. המשפחה חצתה את חצר בית הספר של המוסד ההיסטורי חצר מרוצפת אבנים עם פסל של המלך הנרי השישי שייסד את בית הספר ב-1440 במרכזה לפני שפגשו אותם מנהל בית הספר סיימון הנדרסון והפרובוסט ניקולס קולרידג'.

​הקבוצה שוחחה במשך כמה דקות כאשר הנדרסון נשמע אומר לתלמידו החדש "ברוך הבא בהצלחה תיהנה מזה". איטון קולג' הממוקם במחוז ברקשייר באנגליה במרחק נגיעה מטירת וינדזור מחנך בנים בני 13 עד 18 ומקבל כ-270 תלמידים בשנת לימודים. תלמידים מתגוררים בקמפוס ב-25 מעונותיו לכל בית פנימייה יש כ-55 תלמידים והוא מנוהל על ידי אב בית.

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​הנסיך וויליאם למד בבית הספר החל מ-1995 ואילו הנסיך הארי עשה זאת החל מ-1998. איטון קולג' נמצא במרחק קצר מבית משפחת ויילס פוסט לודג' בפארק הגדול של וינדזור. זהו אחד מבתי הספר המפורסמים והיוקרתיים ביותר בבריטניה שגובים שכר לימוד עם רשימת בוגרים בולטת שכוללת גם ידוענים ו-20 ראשי ממשלה מתוך ה-59 של המדינה.

​ראשי הממשלה השמרנים לשעבר בוריס ג'ונסון שהנהיג את בריטניה מ-2019 עד 2022 ודייוויד קמרון שהיה בתפקיד מ-2010 עד 2016 הם שניהם תלמידים לשעבר. בוגרים מפורסמים נוספים של איטון כוללים את השחקנים יו לורי טום הידלסטון ואדי רדמיין. שכר הלימוד בבית הספר לשנת הלימודים הנוכחיות 2025/26 באיטון הוא 63,298.80 פאונד (כ-84,900 דולר).