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מבצע חילוץ מורכב

איזה פחד: הנמר הפצוע לא הורדם מספיק - הוא קפץ על השומר וכמעט טרף אותו

נמר שנפגע מרכב בכביש הלאומי נלכד לאחר שתקף שומר יער וכמעט טרף אותו |הפצוע פונה לטיפול עם שריטות בגופו | כך זה הסתיים - והתיעוד שחרך את הרשת (בעולם)

נמר זכר כבן חמש שנים שנפגע מרכב בכביש הלאומי 48 במחוז דאוואנג'רה שבמדינת קרנאטקה בהודו, נלכד והועבר לטיפול רפואי בגן החיות אטאל ביהארי ואג'פאיי. הלכידה הושלמה לאחר שהחיה הפצועה תקפה את אחד משומרי היערות במהלך ניסיון החילוץ.

הנמר אותר לצד הכביש כשהוא סובל מפציעות בעין ובאזור המותן, לאחר שנפגע בלילה שקדם לכן מרכב חולף בזמן שחצה את המסלול. צוות של מחלקת היערות בליווי ווטרינרים הגיע למקום והזריק לנמר חומר הרגעה.

בטרם השפיע החומר במלואו, קפץ הנמר על אחד העובדים והפיל אותו לארץ. חבריו לצוות התערבו במהירות, הדיחו את החיה באמצעות מקל ואפשרו לאיש הצוות להתרחק, עד להשלמת ההרפאה והלכידה.

איש הצוות שנפגע בתקרית פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים כשהוא סובל משריטות בידו, ברגלו ובחזהו, ומצבו מוגדר יציב.

גורמים רשמיים ציינו כי ההתקהלות והרעש שמסביב החמירו את תוקפנותו של הנמר לפני שההרגעה פעלה. תיעוד של האירוע, באורך 47 שניות, הופץ ברשתות החברתיות ומציג את רגעי התקיפה, המנוסה והמאמצים להשתלט על החיה בשולי הכביש.

מקרים דומים של נמרים שחדרו לאזורים מיושבים תועדו בהודו בחודשים האחרונים, כאשר במקרה אחד נמר פראי חדר למפעל מרצדס-בנץ וגרם להפסקת הייצור למשך יומיים עד ללכידתו.

מומחי חיות בר מזהירים כי מפגשים בין בני אדם לנמרים הולכים ונעשים שכיחים יותר עקב הרס בתי גידול טבעיים והתרחבות אזורי מגורים לתוך שטחי חיות הבר. במקרה נוסף שתועד השנה, נמרה שלג תקפה גולשת סקי שהתקרבה אליה יותר מדי בניסיון לצלם אותה.
הודונמר

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