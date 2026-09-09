אילת בלהבות: תרגיל הפתעה ענק עם מסוקי קרב וספינות טילים

הגזרה הדרומית רעדה השבוע תחת מתכונת חירום מורכבת וחסרת תקדים: בזמן שמסוקי קרב וספינות טילים חתכו את הגלים והשמים במפרץ אילת, מערכת הביטחון מצאה את עצמה מתמודדת בשידור חי עם תרחישי אימה קרביים ביותר – מחדירות מהים והיבשה ועד אירועי חטיפה דרמטיים בלב בתי מלון ומוסדות אזרחיים הומי אדם.

כוחות הביטחון בהובלת אוגדה 80, ובשיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר וזרוע הים, השלימו בימים האחרונים תרגיל רב-זרועי רחב היקף שנועד לזעזע את המערכת ולהבטיח מוכנות מוחלטת בכל זירות הלחימה במקביל.

במהלך התרגיל האינטנסיבי, תורגלו עשרות תרחישי קיצון משולבים: החל מחדירת כלי שייט עוינים מהים, דרך אירועי חטיפה ומטחי תמ"ס כבדים, ועד אירועים רבי-נפגעים וחדירה לעומק בסיסים, בתי ספר וחופי רחצה אזרחיים. כל זאת במטרה לבחון מקרוב את מהירות ההקפצה של הכוחות, המעבר החד משגרה לחירום, ותהליכי קבלת ההחלטות בכלל הדרגים הפיקודיים תחת לחץ קיצוני.

כשיא נוסף של הדרמה המבצעית, אוגדה 96 הוקפצה בהפתעה מוחלטת לניהול אירוע מתפרץ שכלל תרחישי חדירה מורכבים מהגבול המזרחי ישירות אל מרחב ים המלח. בצה"ל מתכוונים לבצע כעת למידה מעמיקה ויסודית של לקחי התרגיל, במטרה לסמן תורפות, לדייק את התגובה ולשפר באופן דרסטי את מעטפת ההגנה הצהלי"ת למגוון האיומים במרחב.

התרגיל באילת מצטרף לסדרת אימונים רחבי היקף שמבצע צה"ל בתקופה האחרונה. כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', בתחילת השבוע הופעל בוחן רמטכ"ל במתכונת פתע "עלות השחר 2.0" לבדיקת הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות בצה"ל. הבוחן נועד לבחון את סד"כ הכוננות והיכולת להתמודד עם אירוע רב-זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף.

במסגרת הבוחן הארצי, הוקפצו המפקדים בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, ובוצעה הקפצת כוחות ובחינת עתודות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בחן וצפה בניהול התרגיל ממצפה הפיקוד העליון ובשטח. דובר צה"ל מסר כי כחלק מהתרגיל, תורגשה תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טיס ברחבי הארץ.