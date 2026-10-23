ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שישי) לחברון בעקבות פיגוע הירי הקשה בצומת יהודה, והכריז על יישום מודל התקפי חדש בשכונות שמהן יצאו המחבלים. "אנחנו הולכים ליישם את המודל המוצלח והתוקפני שעשינו במחנות הפליטים שהם בעצם מבצרי טרור", הבהיר נתניהו.

על פי דבריו, "זה בדיוק מה שנעשה כאן בתוך שכונה בחברון שממנה יצאו המחבלים. אנחנו נפנה את התושבים, אנחנו נעבור בית בית, נוציא שם גם את כלי הנשק, וכל תשתיות הטרור יטופלו וייהרסו".

- צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ 10 10 0:00 / 1:54 ( צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ )

נתניהו התייחס לפיגוע שהתרחש הבוקר: "אנחנו התרענו לפני כמה שבועות על ניסיונות של אויבנו לפגוע בנו, באזרחינו ובחיילינו לקראת הבחירות. זה מה שניסו לעשות כאן. חיילי צה״ל בלמו את זה בגופם, וגם נפגעו". המחבלים תצפתו, יצאו מהרכב - ופתחו באש | תיעוד רגעי הפיגוע כיכר השבת | 12:33 ראש הממשלה שיבח את פעולת החיילים: "החיילים לא רק שעצרו את המחבלים, אלא גם הסתערו בגבורה וחיסלו אותם". על פי הנתונים שפורסמו, שני מחבלים חוסלו לאחר קרב יריות שנמשך כ-20 דקות, ובפיגוע נפגעו חמישה בני אדם, שניים מהם במצב אנוש. נתניהו הבהיר כי "אנחנו נפעל קודם כל להרוס את המקום הזה, לשנות את זה לחלוטין". במקביל, הוא הודיע על צעדים נוספים: "אנחנו עושים כתר על העיר חברון וחלחול. אנחנו נשקול את הרחבת המודל הזה גם לערים אחרות. אנחנו ננקה את הבתים הבלתי חוקיים שלאורך הצירים בקצב מואץ. זה מאיים על כוחותינו".

- צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:14 ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

בהמשך דבריו חשף נתניהו תוכנית רחבת היקף: "אנחנו ראינו, שר הביטחון ואני, פעולה של צה״ל רחבה מאוד ביהודה ושומרון כפי שלא נעשתה מאז מלחמת ששת הימים. צה״ל במוכנות לבצע אותה ואנחנו נקבע את העיתוי, אבל זה בדרך".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר הערכת מצב דחופה עם בכירי מערכת הביטחון. במהלך ההערכה חשף זמיר פרטים מדאיגים על התוכנית שתכננו המחבלים. "ברכב שבו הגיעו המחבלים לזירת הפיגוע נמצאה כמות רבה של תחמושת, אשר נועדה לשמש לביצוע פיגוע בהיקף נרחב יותר", מסר הרמטכ"ל.

על פי ההערכות שהוצגו בפגישה, שני המחבלים יצאו מחברון עם תחמושת רבה ברכבם במטרה לבצע פיגוע משמעותי. בידי המחבלים היה נשק אוטומטי מסוג M4 ואקדח, וברכב נמצא "ברוס" עם קליעים רבים נוספים. לפי ההערכה במערכת הביטחון, המחבלים תכננו לעלות עם הרכב על ציר 35 שמחבר בין חברון לפנים הארץ, אך נעצרו במחסום ארעי של כוחות צה"ל.

נתניהו סיים את דבריו במסר למתיישבים: "אני רוצה לומר מילה על המתיישבים הגיבורים שלנו. אתם עומדים בפרץ. אתם מופת לעם ישראל, אתם מופת למדינת ישראל. אנחנו הולכים להרוס את תשתיות הטרור ואנחנו הולכים לבנות את תשתיות ההתיישבות".

ראש הממשלה הוסיף: "למעלה ממאה יישובים חדשים שאנחנו בונים ומסדירים ממש כאן, ולא רק כאן. כמובן למעלה מ-100 חוות. נהרוס את תשתיות הטרור ונקים עוד ועוד יישובים".

במסגרת הערכת המצב, אישר הרמטכ"ל את היערכות פיקוד המרכז לכתר מלא על העיר חברון וכפרים נוספים במרחב. כמו כן, הורה זמיר להגביר את המאמצים לביצוע מעצרים נוספים ולחזק את הנוכחות הביטחונית באזור.