( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר (שישי) הערכת מצב דחופה עם בכירי מערכת הביטחון בעקבות פיגוע הירי הקשה בצומת יהודה. בהערכת המצב השתתפו מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין ומפקדים נוספים.

במהלך ההערכה חשף הרמטכ"ל פרטים מדאיגים על התוכנית שתכננו המחבלים. "מדובר בפיגוע קשה. פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים ובכוחות הביטחון", מסר זמיר. הרמטכ"ל הבהיר כי "ברכב שבו הגיעו המחבלים לזירת הפיגוע נמצאה כמות רבה של תחמושת, אשר נועדה לשמש לביצוע פיגוע בהיקף נרחב יותר". על פי ההערכות שהוצגו בפגישה, שני המחבלים יצאו מחברון עם תחמושת רבה ברכבם במטרה לבצע פיגוע משמעותי מאוד. בידי המחבלים היה נשק אוטומטי מסוג M4 ואקדח, וברכב נמצא "ברוס" עם קליעים רבים נוספים.

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עוד על פי ההערכות, המחבלים תכננו לעלות עם הרכב על ציר 35 שמחבר בין חברון לפנים הארץ, אך נעצרו במחסום ארעי של כוחות צה"ל מפיקוד העורף במרחב צומת יהודה. הכוחות מנעו פיגוע חמור הרבה יותר.

ההיתקלות עם המחבלים הייתה מטווח קצר ונמשכה למעלה מ-20 דקות. המחבלים פרקו מרכבם במטרה לפגוע בלוחמים שעמדו במחסום. כוחות ביטחון רבים קפצו למרחב עד לנטרול המחבלים.

גדוד הארי, שלוחמיו לקחו חלק בנטרול המחבלים, הוא גדוד חדש של פיקוד העורף שנמצא בימים אלו בתעסוקה הראשונה שלו במרחב יהודה ושומרון. המחבלים חוסלו על ידי סמג"ד הגדוד ומפקד הפלוגה שקפצו לזירה מיד לאחר קבלת הדיווח.

- צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:14 ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

בפיגוע נפצעו חמישה בני אדם, שניים מהם במצב אנוש. חובשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינו את הפצועים לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם. נוסף על שני הפצועים במצב אנוש, נפצע אחד במצב בינוני ושניים במצב קל.

כתר מלא על חברון והגברת מעצרים

במסגרת הערכת המצב, אישר הרמטכ"ל את היערכות פיקוד המרכז לכתר מלא על העיר חברון וכפרים נוספים במרחב. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הנחה להרחיב את הכתר גם למרחב חלחול, כמו גם על מיפוי בתי המחבלים.

כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש נכנסו לפעילות התקפית במרחב העיר חברון. הלוחמים פועלים כעת בבתי המחבלים ובבתיהם של חשודים נוספים. זמיר הורה להגביר את המאמצים לביצוע מעצרים נוספים ולחזק את הפריסה הביטחונית במרחב.

במהלך השבוע האחרון, כוחות צה"ל, מג"ב איו"ש ושוטרי מחוז ש"י פעלו בהכוונת שב"כ בעשרות פעילויות התקפיות לסיכול טרור ביהודה ושומרון. במסגרתן עצרו יותר מ-70 מבוקשים, ביניהם מזוהים עם ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי ומסיתים נגד מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

בנוסף, אותרו עשרות אמצעי לחימה, בהם נשקים מסוג 'M16', נשקי 'קרלו', נשקי 'איירסופט' וארבעה מטעני חבלה. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בהתקפיות לסיכול טרור למען שמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל.