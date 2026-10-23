"יורים מעלינו כל הזמן": תיעוד מרגעי פיגוע הירי ביהודה

תיעוד דרמטי מהפיגוע הקשה שאירע הבוקר (שישי) בצומת יהודה חושף את רגעי האימה שחוו נוסעים בכביש 35. בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נשמעים יריות רבות, בעוד נוסעים צועקים: "יורים מעלינו כל הזמן".
דובר צה"ל מסר כי התקבל דיווח על פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה שבמרחב חטיבת יהודה. על פי הדיווחים הראשוניים, ישנם פצועים במקום וכוחות צה"ל קפצו לנקודה מיד לאחר קבלת הדיווח.
על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים נמלטו מהזירה לאחר ביצוע הפיגוע. כוחות צה"ל רבים פתחו במרדף אחריהם ומבצעים חסימות נרחבות במרחב במטרה לאתרם ולחסלם.
הפיגוע אירע בכביש 35 סמוך למחסום תרקומיא. בתום מרדף קצר, הגיעו כוחות צה"ל אל המחבלים, שהמשיכו בירי לעבר אנשי כוחות הביטחון - שחיסלו אותם במקום.
כוחות הביטחון שהגיעו לזירה מטפלים במספר פצועים. ממד"א נמסר כי חובשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול רפואי ל-5 נפגעים, בהם: 2 במצב אנוש, ומפנים לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם 1 בינוני ו-2 קל.
דובר צה"ל אישר: בהמשך לדיווח על פיגוע ירי במרחב צומת יהודה שבחטיבת יהודה, שני מחבלים חוסלו, כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות. הוטל כתר על מספר כפרים במרחב.
מרחב יהודה וכל מרחב יו"ש היה בחודשים האחרונים זירה למספר אירועי ירי ופיגועים. הפיגוע הבוקר מצטרף לשורה ארוכה של אירועי טרור שמתרחשים במרחב.
כוחות הביטחון ממשיכים בסריקות במרחב ובחקירת נסיבות הפיגוע. הכתר שהוטל על הכפרים במרחב נועד למנוע מחבלים נוספים להימלט או לבצע פיגועים נוספים.