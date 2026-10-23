"יורים מעלינו כל הזמן": תיעוד מרגעי פיגוע הירי ביהודה

תיעוד דרמטי מהפיגוע הקשה שאירע הבוקר (שישי) בצומת יהודה חושף את רגעי האימה שחוו נוסעים בכביש 35. בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נשמעים יריות רבות, בעוד נוסעים צועקים: "יורים מעלינו כל הזמן".

דובר צה"ל מסר כי התקבל דיווח על פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה שבמרחב חטיבת יהודה. על פי הדיווחים הראשוניים, ישנם פצועים במקום וכוחות צה"ל קפצו לנקודה מיד לאחר קבלת הדיווח.

- צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:14 ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )