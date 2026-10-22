בת 12 במצב אנוש; החליקה מהאופניים החשמליות ביישוב הדתי

נערה בת 12 נפצעה היום (חמישי) בשעת צהרים באורח אנוש בתאונה עצמית ביישוב יצהר שבשומרון. הנערה רכבה על אופניים חשמליים כאשר החליקה ונחבלה קשות בראשה.

צוותי החירום של איחוד הצלה ומד"א הוזעקו לזירת התאונה בסביבות השעה 16:30 אחר הצהרים בעקבות דיווח על רוכבת אופניים שנפצעה. במקום מצאו את הנערה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובלת מחבלת ראש קשה.

ד"ר אביעזר גבאי, רופא מתנדב באיחוד הצלה, והחובשים שניאור סנדרוי ואליהו פרג'ון מסרו: "עוברי אורח סיפרו כי הילדה שרכבה על האופניים החשמליים נחבלה קשות בראשה לאחר שהחליקה במהלך הרכיבה. הענקנו לה סיוע רפואי ראשוני בזירה תוך ביצוע פעולות החייאה, ולאחר מכן היא פונתה במסוק לבית החולים בלינסון במצב אנוש תוך המשך פעולות ההחייאה".