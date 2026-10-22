חמישה ימים בלבד לפני פתיחת הקלפיות, סקר אחרון של מערכת 'היום' שנערך על ידי מכון 'קנטאר' מצביע על מגמות מרכזיות במפה הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים, גוש נתניהו נשאר סטטי ב-50 מנדטים, בעוד נפתלי בנט רושם שיא חדש של 14 מנדטים ואביגדור ליברמן נחלש לנתון הנמוך ביותר בסדרת הסקרים.

הסקר, שנערך ב-21-22 באוקטובר על מדגם כפול מהמקובל של 1,110 נשאלים, מצביע על תמונה מורכבת: גוש האופוזיציה הציונית מגיע ל-56 מנדטים, גוש נתניהו תקוע ב-50, והמפלגות הערביות זוכות ל-14 מנדטים. מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר יורדת מתחת לאחוז החסימה עם 2.7% בלבד מהקולות.

חלוקת המנדטים: בנט בשיא, ליברמן בשפל

על פי הסקר, מפלגת 'ישר!' של איזנקוט מקבלת 23 מנדטים (ירידה של מנדט אחד מהסקר הקודם של 'היום' ומכון 'קנטר'), הליכוד בראשות נתניהו נותר יציב עם 21 מנדטים זה השבוע השלישי ברציפות, ומפלגת 'ביחד' של בנט מזנקת ל-14 מנדטים – עלייה משמעותית מ-12 בשבוע שעבר והשיא שלה מאז אוגוסט.

במגזר החרדי, ש"ס בראשות אריה דרעי עולה לשיא בסדרת הסקרים עם 8 מנדטים, ויהדות התורה בראשות יעקב אשר מקבלת 7 מנדטים. עוצמה יהודית של איתמר בן גביר יורדת ל-8 מנדטים (מ-9 בסקר הקודם), והציונות הדתית וזהות בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 6 מנדטים.

הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נותרת יציבה עם 8 מנדטים, ישראל ביתנו של ליברמן צונחת ל-7 מנדטים – הנתון הנמוך ביותר בסדרה לעומת 10 מנדטים באוגוסט. רע"ם בראשות מנסור עבאס מקבלת 5 מנדטים, חד"ש-תע"ל ובל"ד בראשות יוסף ג'אברין זוכות ל-9 מנדטים, ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל וירון זליכה מקבלת 4 מנדטים.

מפת הגושים מצביעה על תמונה ברורה: גוש נתניהו (הקואליציה) נותר סטטי ב-50 מנדטים – הרחק מ-61 הדרושים להקמת ממשלה ומ-64 המנדטים שקיבל ב-2022. האופוזיציה הציונית מגיעה ל-56 מנדטים, והמפלגות הערביות ל-14 מנדטים.

נתוני ההצבעה מצביעים על מוטיבציה גבוהה: 70% מהנשאלים בטוחים שיצביעו ביום שלישי, ו-19% נוספים מעריכים שיצביעו. בקרב מצביעי הקואליציה, 80% בטוחים שיצביעו, לעומת 82% בקרב מצביעי האופוזיציה.

תנועה בין המפלגות: נאמנות נמוכה

הסקר חושף תמונה מעניינת של תנועה בין המפלגות: רק 30% מכלל הנשאלים יצביעו לאותה מפלגה שבחרו ב-2022, ו-37% עברו למפלגה אחרת בתוך אותו הגוש. 62% ממצביעי הקואליציה נותרו נאמנים למפלגתם הקודמת, לעומת 11% בלבד ממצביעי האופוזיציה – שם 60% עברו למפלגה אחרת בתוך הגוש.

9% מכלל המשיבים חצו גושים (15% ממצביעי האופוזיציה לעומת 6% ממצביעי הקואליציה), ו-7% מהנשאלים עדיין מתלבטים. הסקר נערך על מדגם של 1,110 גברים ונשים בני 18 ומעלה – מדגם כפול מהמקובל – המייצגים את האוכלוסייה הבוגרת בישראל כולל המגזר הערבי. טעות הדגימה המרבית עומדת על 3.0%±.

בסקרים נוספים שפורסמו בימים האחרונים, כמו סקר חדשות 12 ו-13, נרשמו נתונים דומים עם יתרון לגוש האופוזיציה. סקר חדשות 13 מלפני מספר ימים הצביע על 52 מנדטים לגוש האופוזיציה לעומת 49 לגוש הקואליציה.