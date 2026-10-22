מועמד מפלגת "צבע שחור" נפגש עם הראשל"צ - ופורש מהרשימה

מתקרבים לבחירות: הרב יששכר נתן, ראש כולל "תורת יששכר", שנועד לייצג ברשימת צבע שחור את ציבור בני התורה הספרדי - פורש מהמירוץ לכנסת ולא יתמודד בבחירות.

להחלטה קדמה פגישה של הרב נתן עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף במעונו בירושלים. בפגישה ביקש ממנו הראשון לציון שיפרוש מהרשימה, ובעקבותיה כך נהג.

בכל הסקרים שפורסמו עד עתה במערכת הבחירות, רחוקה המפלגה, שחרטה על דגלה את המאבק במעצר תלמידי הישיבות - מלעבור את אחוז החסימה, ואף לא מתקרבת לכך.

אתמול הוציאה "צבע שחור" סרטון חדש וחריף נגד המפלגות החרדיות, עם ציטוטים מדבריהם של חברי כנסת על נושא חוק הגיוס ושאלה מה מתכוונים המפלגות החרדיות לעשות בנושא לאחר הבחירות.

בנט יכול לחייך: סקר המנדטים האחרון של ישראל היום לפני הבחירות יוני גבאי | 18:29

בתכנית 'כיפות שחורות' בכיכר השבת, ששודרה ביום שלישי השבוע, עסק המשדר בין היתר בתופעת המפלגות החרדיות הקטנות, ובראשן מפלגת 'צבע שחור'. יו"ר המפלגה, יעקב חיים מילר, ניסה להדוף את הביקורת כלפיו.

מילר תקף את הממסד החרדי הוותיק: "אני מגיע לפה עם נדוניה יקרה של קולות... של חרדים שלא מתכננים להצביע לש"ס או ליהדות התורה. תבינו שאני מציל את הקולות האלה".

עו"ד בן גד דחה את דבריו על הסף והטיח בו בעוצמה: "גם אם נאמין שיש לך קולות, כל קול שלך יישרף לפח". איש התקשורת מנחם קולדצקי ניסה לנתח את התופעה בעיניים סוציולוגיות, והגדיר אותה כהצבעת נגד קלאסית: "מדובר בזעקת מחאה של הציבור. כשאדם מרגיש שלא קיבלו את הבן שלו למוסד, הוא שם את הפתק הזה – אבל בסוף הקולות האלה ילכו לפח".