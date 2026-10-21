אחרי ימים של לחצים כבדים, פגישה לילית עם ראש הממשלה והצעות שונות - יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי' מוטי לייטנר מסר הערב (רביעי) הצהרה לתקשורת שבה הבהיר: הוא לא מתכוון לפרוש מהמרוץ לכנסת.

"אני עומד כאן היום בשם רבבות מבני הציבור החרדי שלא זוכים כיום לייצוג", פתח לייטנר את דבריו. "עשרות אלפים הסובלים ממונופלים פוליטיים אלימים, הפועלים לשימור כוחם, רמיסת כל אפשרות לחיים בכבוד, כחרדים, בגאון ובקומה זקופה.

"בימים האחרונים אני נתון ללחצים כבדים מאוד לפרוש עם תנועת 'הציבור החרדי' מהריצה לכנסת, בין היתר, פנה אליי גם ראש הממשלה וביקש שאפגש איתו. מתוך כבוד גדול והערכה רבה לראש הממשלה, נפגשתי איתו ארוכות ושמעתי את הצעתו. במקביל, ראשי יהדות התורה וש״ס ושלוחיהם משגרים איומים קשים נגדנו, הם לא בוחלים בדבר.

"מערכות חזקות, עתירי כוח, ומשומנות. מונופול עצום של כח משחית - סימנו את ראשיהם של עשרות אלפי החרדים התומכים בתנועת 'הציבור החרדי' ולמרות כוחם הרב - הם מפחדים. הם מפחדים, כי הם מבינים שאם נגיע לקלפי ונראה את הכוח שלנו, משהו ישתנה בעולם החרדי. משהו ישתנה במדינת ישראל כולה".

הוא המשיך: "הרעיון של מפלגת "הציבור החרדי" גדול יותר ממני, ובוודאי חשוב מכל תפקיד וג'וב. אני עומד פה כשליח של רבבות חרדים שקופים ללא קול. אותם אי אפשר לקנות. אם נפרוש עכשיו, מי שתנצח היא השיטה הישנה שקיבלה במשך שנים את הקול של כולנו כמובן מאליו. ראשי המונופול המושחתים - יחגגו. עשרות אלפי ילדים ידונו לעוני מוחלט של שנים ארוכות נוספות.

"אני אומר הערב הזה ללומדי התורה שהופקרו, לחיילים החרדים שהותקפו, ליוצאי העדות שהופלו, לבעלי התשובה שהושפלו, לעולים שלא נספרו, לנשים שהושתקו - אני לא פורש. אנחנו לא פורשים. אנחנו רצים בכל הכוח קדימה. אנחנו בונים יחד בית פוליטי חדש, כי המונופול של יהדות התורה וש"ס הסתיים!

"השאלה שעמדה למולי היא פשוטה: אם נפרוש, האם זה מקרב אותנו לפתרון אמיתי למשבר הגיוס? האם זה מגדיל את הסיכוי שילדים חרדים יקבלו את הכלים שהם צריכים לעתיד? האם זה יעזור ליותר חרדים לרכוש מקצוע ולהתפרנס בכבוד? כדי לדעת את התשובה, צריך להסתכל על השנים האחרונות.

"אותם אנשים קיבלו כוח עצום. אותן מפלגות היו בעמדת השפעה מרכזית. ובכל זאת, הבעיות האלה לא נפתרו. ההפך. הן החריפו מיום ליום ומסכנות את הקיום של עם ישראל במדינת ישראל. לתת שוב את אותו כוח לאותם אנשים ולצפות לתוצאה אחרת, זו לא תוכנית לשינוי. אם אנחנו רוצים תוצאה אחרת, צריך כוח פוליטי חדש שמוכן לעשות דברים אחרת. לכן אני ממשיך בכל הכוח. כי הציבור הזה צריך קול. קול זך וטהור".