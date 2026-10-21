ההפגנה ברעננה, היום - צילום: מאיר פריד 10 10 0:00 / 0:20 ההפגנה ברעננה, היום ( צילום: מאיר פריד )

בחור מישיבת "תורה בתפארתה" נשפט היום (רביעי) והוטל עליו מאסר של 10 ימים, לאחר שהועבר למשטרה הצבאית בעקבות חקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא. הבחור, אלחנן בן מרים, מקבל סיוע וליווי משפטי מעו"ד שלמה חדד.

מוקדם יותר היום, בשעות הצהריים, עם היוודע דבר הכוונה להעביר את הבחור לידי המשטרה הצבאית, הופעלה התרעת "צבע שחור", שהזעיקה עשרות מפגינים לתחנת המשטרה בכפר סבא. המפגינים הגיעו בניסיון למנוע את העברתו, אולם למרות המחאה הבחור הועבר לידי המשטרה הצבאית. על פי הנמסר, הבחור היה מעורב אתמול בתאונת דרכים ונתפס נוהג ללא רישיון. במהלך החקירה התברר כי הוא מוגדר עריק, ובהתאם לנוהל הועבר לידי המשטרה הצבאית. האירוע התרחש בסמוך לשעה אחת בצהריים, לאחר שהבחור זומן לחקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא. במהלך שהותו בתחנה התברר כי הוא מוגדר עריק, ובעקבות זאת ביקשה המשטרה להעבירו לידי המשטרה הצבאית. יו"ר מפלגת "הציבור החרדי" לייטנר שוקל פרישה; ימסור "הצהרה משמעותית" דניאל הרץ | 18:02 המחאה לא נותרה בתחומי כפר סבא: מפגינים הגיעו גם לצומת רעננה בכביש 4, ובמקביל יצאו תלמידי ישיבת "תורה בתפארתה" להפגין בכניסה לעיר אלעד. כוחות משטרה תוגברו באזור הכניסות לעיר, מחשש לחסימת הצומת.

- צילום: מאיר פריד 10 10 0:00 / 0:28 ( צילום: מאיר פריד )

במשטרה הודיעו כי ההפגנה סמוך לתחנת כפר סבא אינה חוקית וכי הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. השוטרים פעלו להסדרת התנועה ולפתיחת הכביש מחדש, וקראו לנהגים לבחור בדרכים חלופיות.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים בתקופה האחרונה. לפני כשבועיים התרחשה דרמה דומה בעיר ערד, כאשר כוח משטרה שהגיע לפעילות שגרתית בעיר זוהה בטעות ככוח של המשטרה הצבאית. בעקבות הזיהוי השגוי, הופעלה באופן מיידי מערכת 'צבע שחור', ומאות מפגינים זרמו למקום. רק לאחר שעה ארוכה של מתיחות התברר כי לא מדובר בכוח של המשטרה הצבאית.

בעקבות גל המעצרים המתחדש, הורה מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבאך לפני כשבועיים לצאת למחאות ענק ברחבי הארץ. על פי ההודעה שפרסמה הוועדה להצלת עולם התורה, ראש הישיבה הורה על המחאות בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים בידי שלטונות הצבא.