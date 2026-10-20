קצין חרדי עם הרמטכ"ל ( צילום: דובר צה"ל )

חטיבת החשמונאים רושמת ציון דרך משמעותי: הקצינים החרדים הראשונים של החטיבה סיימו את קורס הקצינים הראשון בתולדותיה.

בטקס שנערך היום (שלישי) על גג ישיבת הכותל בירושלים, צוין סיום הכשרתם של 15 צוערים, שעתידים להשתלב בתפקידי פיקוד מרכזיים ולהוביל את פעילות החטיבה בגזרות השונות. הקורס נמשך שמונה חודשים, ובמהלכו הוכשרו הצוערים לתפקידי לחימה ופיקוד. בין המסיימים נמצאים לוחמים שצמחו בתוך החטיבה והתקדמו בה לאורך שירותם, לצד חיילים שהגיעו מיחידות אחרות ושימשו בעבר כמפקדי כיתות בחטיבה. לא מדובר בהכשרה עיונית בלבד: לאורך הקורס השתתפו הצוערים בפעולות מבצעיות בלבנון וביהודה ושומרון, לצד כוחות נוספים של חטיבת החשמונאים.

( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת ההכשרה המקצועית למדו את מקצועות הלחימה והפיקוד, עברו קורסים להפעלת אש ותרגלו ניווטים. בהמשך השתתפו בהשלמה החילית "גפן", שכללה תרגילי לחימה בשטח פתוח ובשטח בנוי תוך פיקוד על כוחות, וכן בסדרת האש ובתרגיל "חץ הצפון", לצד חניכי מגמת "גפן" הכללית בבית הספר לקצינים (בה"ד 1).

ההכשרה התקיימה בכפיפות מלאה לבה"ד 1, בהתאם לתכני ההדרכה ולסטנדרטים המקצועיים של בית הספר לקצינים, תוך התאמה לאורח החיים החרדי. לאורך הקורס נשמרו כשרות מהודרת, זמני לימוד ותפילה וסביבה מגדרית מותאמת.

מוקדם יותר היום שוחח הרמטכ"ל עם הצוערים שסיימו את הקורס ובירך אותם על הישגם. "זה אירוע היסטורי ומרגש. אתם עושים היסטוריה ופורצים דרך חדשה עם סיום קורס הקצינים הראשון של חטיבת החשמונאים", אמר. לדבריו, הצוערים מממשים חזון רחב של העם היהודי, והוא רואה בחברה החרדית חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית.

הרמטכ"ל הוסיף כי הקצינים החדשים כבר משולבים בפעילות מבצעית, וכי ניתן יהיה להפעילם לכל משימה, בהגנה ובהתקפה, לרבות בתמרון. הוא הדגיש כי הם שותפים לבניית חטיבת חי"ר חזקה שתוכל לעמוד בכלל המשימות שיוטלו עליה, וכי הצלחתם חשובה לצה"ל ולעם ישראל כולו.

סיום הקורס מסמן שלב נוסף בבניית שדרת הפיקוד של חטיבת החשמונאים, שנועדה לאפשר לקצינים חרדים להוביל כוחות במסגרת שירותם הצבאי. במקביל, בצה"ל כבר החלו תהליכי מיון ואיתור לקורס הקצינים הבא של החטיבה, שצפוי להיפתח בחודש נובמבר הקרוב.