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עת לעשות לה'

חבר המועצת בחשיפה דרמטית: הרב אלישיב אמר לי שבזמננו גם הגרב"צ אבא שאול היה מודה שחובה להצביע

חבר המועצת, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חשף התבטאות חריפה של חמיו מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל בענין חובת ההצבעה בבחירות | צפו בדברים באדיבות מערכת דברי חמד (חרדים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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הגרי"ש אלישיב, הגרב"צ אבא שאול, הגר"י זילברשטיין (באדיבות מערכת 'דברי חמד', צילום: ארכיון)

במהלך שיעורו השבועי אמש (שני) של חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', חרג הרב מהרגלו לנוכח המלחמה הגדולה על עתידו של עולם התורה לקראת יום הבחירות בשבוע הבא, ושיתף את שומעי לקחו בהוראה מעשית מעניינא דיומא:

"ניגש אלי לפני הרבה שנים אברך, ואמר לי: אני תלמידו של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, אשר כידוע היה מתנגד להצבעה בבחירות, והיה מורה שלא להצביע ולא להשתתף בבחירות. שאל אותי האברך, מה אעשה כעת, כיצד לנהוג כעת שחלפו שנים רבות לאחר פטירתו, להצביע או לא להצביע?

"לאחר שבדקתי וביררתי ונוכחתי כי אכן הוא באמת תלמידו המובהק של בעל ה'אור לציון', עליתי עמו למו"ח מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל ושאלנו מה עליו לעשות,

"מו"ח זצ"ל שמע את השאלה, והשיב בחדות ובתקיפות: 'בוודאי אם רבי בן ציון אבא שאול היה חי כעת, והיה רואה איזה מלחמה יש נגד התורה ולומדיה, ועל מה נתונה המערכה הגורלית, גם הוא היה מורה שחובה להצביע'!

הגר"י זילברשטיין בדבריו
הגר"י זילברשטיין בדבריו (צילום: דברי חמד)

"הרי אם חלילה לא נעבור ונגיע לכמות הקולות הנדרשת – הצד השני שרוצה לרדוף אותנו ינצח, יש שם ערבים ביחד עם אנשים מבני ישראל שהם נגדנו, ובשום אופן אסור שינצחו.

"אמר לי הרב אלישיב שאני יגיד בשמו: היום חס ושלום לא להצביע, מה זה היום לא להצביע, זה נקרא שאני מוריד את התורה, והם יגברו עלינו הכוחות האחרים שישנם.

"כבודם של בני הישיבות היום בזוי מאד, צריכים כולנו לשמוע בקול דברי גדולי ישראל ולפעול ולהפעיל ולהשפיע לחזק אך ורק את המפלגה שגדולי ישראל מורים להצביע בעדה! ונזכה לקדש שם שמים!".
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