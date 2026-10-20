נר ועוד נר: הסרטון החדש שמבקש להדליק את עולם הישיבות

מפלגת "צבע שחור" מפרסמת סרטון נוסף במסגרת קמפיין הבחירות שלה, והפעם מעמידה במרכז את אותיות המפלגה בקלפי - "נר" - ואת המשמעות הסמלית שהן נושאות עבור עולם התורה.

הסרטון ממחיש כיצד קול אחד מצטרף לקול נוסף, בחור ישיבה מצטרף לחברו וישיבה אחת מתחברת לעוד ישיבה. הנרות הבודדים נדלקים בזה אחר זה, עד שהם הופכים לאור גדול המאיר את עולם הישיבות כולו.

בכך נוצר חיבור ישיר בין פתק ההצבעה "נר" לבין אור התורה. כל פתק המוכנס לקלפי הוא כנר נוסף שנדלק, וכל הצבעה כחלק מהצטברות הדרגתית של כוח ציבורי ופוליטי גדול.

במפלגה מדגישים כי "צבע שחור" הוקמה סביב מטרה מרכזית אחת: טיפול במשבר הגיוס המאיים, לדבריה, על המשך קיומו של עולם הישיבות. לטענת אנשיה, רק כוח שמקדיש את מלוא פעילותו לסוגיה יוכל להציב אותה בראש סדר היום ולהביא לפתרון כולל.

המסר העולה מן הסרטון הוא שפתק אחד אמנם נראה קטן, אך כאשר עוד בחור ועוד ישיבה מצטרפים אליו – "נר" ועוד "נר" הופכים לאור גדול ולכוח פוליטי שלא ניתן להתעלם ממנו.