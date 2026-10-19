הגואל הגיע? הציבור החרדי כבר שמע את ההבטחות האלה // משה קלמן

אליקים שטארק, האיש שפעל במשך שנים מאחורי הקלעים של הפוליטיקה החרדית, יוצא לפתע אל קדמת הבמה ומציג בשורה חדשה לדור הצעיר. אבל מי שהיה חלק בלתי נפרד מהמערכת עד אתמול, צריך להסביר מדוע דווקא עכשיו הוא מבטיח לשנות אותה.

יש משהו משעשע, ואולי בעיקר מעורר תמיהה, בהתלהבות שמלווה לאחרונה את הופעתו של אליקים שטארק בזירה הציבורית. מי שעד לא מזמן היה האיש שמאחורי הקלעים, זה ששמו נקשר כמעט בכל מהלך משמעותי של ישראל אייכלר, מסתובב כעת בין צעירים, נפגש, מדבר, מבטיח ומשדר רוח חדשה. כמעט אפשר לחשוב שעד היום המתין הציבור החרדי רק לבואו של האיש הנכון, והנה סוף סוף הגיעה הישועה.

אלא שאנחנו, החסידים, כבר ראינו דבר או שניים בפוליטיקה החרדית. למדנו שלא כל פנים חדשות מבשרות דרך חדשה, ולא כל מי שמדבר בשם הדור הצעיר באמת מבין את מצוקותיו.

צריך לומר את הדברים בהגינות: שטארק הוא בהחלט איש מוכשר, מקושר ובעל יכולות פוליטיות. אין סיבה לפקפק בכך. אבל דווקא משום כך מתבקשת השאלה: אם האיש היה כה משפיע בשנים האחרונות, מדוע את הבשורות הגדולות אנחנו שומעים רק עכשיו? היכן הייתה אותה תפיסה חדשה כאשר הוא עצמו היה שותף לעיצוב המדיניות?

ובכלל, כדאי להזכיר אמת פשוטה שלעתים נשכחת בלהט ההתלהבות: האינטרס של חסידות מסוימת אינו בהכרח האינטרס של כלל הציבור החסידי, ובוודאי לא של כלל הציבור החרדי.

אין פסול בכך שנציג ציבור דואג לקהילתו. זו שליחותו. אלא שכאשר אותו נציג מבקש לדבר לפתע בשם הדור הצעיר כולו, מותר לשאול האם הוא מסוגל לראות גם מעבר לגבולות החצר שלו. האם יידע לדאוג לבחור מחסידות אחרת, לאברך מקהילה קטנה, למשפחה שאין לה קשרים ולצעירים שאינם חלק ממעגלי ההשפעה?

לאורך השנים התעוררה לא פעם ביקורת על סדרי העדיפויות של עסקני בעלזא. לעתים נוצר הרושם שההישגים המגזריים מקבלים עדיפות על פני פתרונות רחבים. אפשר לחלוק על הביקורת הזאת, אבל אי אפשר להתעלם ממנה כאשר אחד האנשים המזוהים עם אותה מערכת מבקש כעת להציג את עצמו כנושא בשורה חדשה.

והצעירים? הם אינם מחפשים עוד עסקן שיודע לדבר בשפתם. הם מחפשים תשובות.

הם רוצים לדעת מי דואג לעתידם הכלכלי, מי מתמודד עם מצוקת הדיור, מי מסוגל לייצר אופק אמיתי למשפחות צעירות, ומי יעמוד לצדם גם כשאין מאחוריהם חצר גדולה או כוח פוליטי.

אלו שאלות שדורשות עבודה ארוכה, שינויים בסדרי העדיפויות ולעתים גם נכונות להתעמת עם המערכת שממנה צמחת. הרבה יותר קל להצטלם במפגש צעירים ולהבטיח שהפעם הכול יהיה אחרת.

ייתכן ששטארק אכן מבקש להביא שינוי. ייתכן שגם יצליח. הציבור החרדי בוודאי זקוק לכוחות חדשים, ואיש אינו צריך לפסול אדם רק משום שצמח בתוך המערכת הוותיקה. אבל שינוי אינו נמדד בגילו של המועמד, בכישוריו הרטוריים או במספר המפגשים שהוא מקיים.

הוא נמדד בשאלה אחת: מה יהיה מוכן לעשות אחרת, גם כאשר הדבר יעלה לו במחיר פוליטי או מגזרי?

עד שנקבל תשובה ברורה, כדאי להנמיך מעט את תרועות החצוצרות.

כי גואל, כידוע, אינו מכריז על עצמו. ואם כבר מבטיחים גאולה, ראוי להתחיל בהוכחות.

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