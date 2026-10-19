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תיעוד מעורר סערה

כאילו הוא מחבל: בחור ישיבה אזוק בידיו וברגליו בבית החולים

בחור ישיבה שנעצר בטאבה הובא לבית החולים כשהוא אזוק בידיים וברגליים • ערבים ששהו במקום ניגשו אליו וחיזקו את ידיו | צה"ל: האזיקה בהתאם לנהלים (חדשות חרדים)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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עצור ואזוק (צילום: באדיבות יהודה אהרוני, ערוץ 14)

תיעוד חריג מבית החולים הלל יפה בחדרה מעורר סערה בציבור החרדי: בחור ישיבה שנעצר בשבוע שעבר והועבר לכלא צבאי הובא לקבלת טיפול רפואי כשהוא אזוק בידיים וברגליים. התמונה עוררה זעם רב, שכן אופן האזיקה דומה ליחס שמקבל עצור ביטחוני מסוכן.

לפי הנמסר, הבחור נעצר ביום שישי האחרון בידי המשטרה הצבאית במעבר הגבול טאבה, לאחר שניסה לצאת מהארץ כשנגדו עומד צו עיכוב יציאה פעיל בעקבות השתמטות משירות צבאי. עם הגעתו לבסיס הכליאה ביקש העצור לקבל טיפול רפואי, ולכן הופנה לבדיקה. בסיום הבדיקה הוחלט לפנותו לחדר המיון בבית החולים.

בית חולים הלל יפה בחדרה (צילום: משרד הדוברת של המרכז הרפואי הלל יפה)

למרבה המבוכה, לפי עדי ראיה, מספר ערבים ששהו בבית החולים לצורך טיפול רפואי ניגשו גם הם אל העצור החרדי והביעו תרעומת על כך שנעצר רק בגלל לימוד תורה. הם חיזקו את ידיו וקראו לו דברי עידוד עד שנצג המשטרה הצבאית הרחיק אותם.

בתגובת דובר נמסר כי "האזיקה בוצעה בהתאם לנהלים, על בסיס החלטה מקצועית בלבד. אמצעי האבטחה נקבעים בהתאם לשיקולים המקצועיים של גורמי הכליאה, במטרה להבטיח את ביטחונו של העצור והסובבים אותו".

המקרה מצטרף לגל מעצרים של תלמידי ישיבות בחודשים האחרונים

המעצרים מתרחשים על רקע דרישת היועצת המשפטית לממשלה לקדם את אכיפת הגיוס נגד עריקים חרדים.
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