ברוך דיין האמת, בשעה האחרונה התקבלה הידיעה המרה על הסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי מנחם מנדל פרוש זצ"ל, רב בתי הכנסת של קהל עדת ירושלים 'המתמידים' במודיעין עילית, מחשובי חסידי ביאלה ומן הדמויות התורניות המוכרות, והוא בן 71 בפטירתו.

בימים האחרונים אושפז הרב זצ"ל בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים במצב קשה ומורכב. רבים בעולם התורה התפללו לרפואתו השלמה, אך למגינת לבם של בני משפחתו ותלמידיו, בצהריים נגזרה הגזרה והוא השיב את נשמתו ליוצרה.

הגרמ"מ פרוש זצ"ל נולד בירושלים בט"ו בתמוז תשט"ו, כבן בכור לאביו, חוקר החסידות הרה"ח רבי חיים שלום פרוש זצ"ל, מחשובי חסידי ביאלה ומזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל עד שנת תשמ"ט.

בילדותו התחנך בתלמוד תורה 'עץ חיים' ובהמשך בישיבת 'טורדה'. לעולם הישיבות הגדולות עלה להיכל הישיבה הגדולה 'פוניבז''.

ברבות השנים, חיפש את דרכו בעבודת ה' והתקרב בכל מאודו להגאון רבי לייבל מינצברג זצ"ל, בעל ה'בן מלך' ורב קהילת עדת ירושלים 'המתמידים'. הוא הפך לאחד המובהקים שבגדודי תלמידיו, ממעתיקי שמועתו ואף זכה לערוך ולכתוב את ספרו היסודי 'שומע כעונה'.

בהגיעו לפרקו, נשא את רעייתו, בתו של הרה"ג רבי מאיר דוד הלפרין זצ"ל. עם התפתחותן והתרחבותן של קהילות 'המתמידים' במודיעין עילית, נקרא הדגל לכתף ומונה לכהן פאר כרב הקהילות בשכונות ברכפלד וגרין פארק, שם הנהיג את הקהילה ברמה תורנית גבוהה ובמסירות נפש למען בני הקהילה.

נוסף על תפקידיו הרבניים, הותיר אחריו אוצר בלום של כתבים תורניים מעמיקים על כל הש"ס ובכל מכמני התורה, הצפויים לראות אור עולם בקרוב ממש ולהאיר את היכל התורה.

בפטירתו הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.