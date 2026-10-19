העסקן שזכה להבטחה נדירה מהאדמו"ר לעולם הבא נפטר בפתע פתאום

הרב משה פינקסוביץ ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

ברוך דיין האמת במהלך השבת האחרונה נפטר באופן פתאומי הרה"ח ר' משה פינקסוביץ ז"ל, מחשובי חסידי ויז'ניץ במונסי, והוא בן 75 שנים בפטירתו.

המנוח ז"ל היה דמות מוערכת וידועה, ששמה הלך לפניו במעשים טובים ובעסקנות ציבורית ענפה. לפני עשרות בשנים, נמנה ר' משה מראשוני המתנדבים בארגון "הצלה" בווילאמסבורג, שם מסר את נפשו להצלת חיים של ממש. במהלך שנות חייו היה מקורב מאוד אל רבו, האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זצ"ל, ועמד בקשר איתן והדוק גם עם יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ מונסי. קשריו החמים עם בית האדמו"ר באו לידי ביטוי מיוחד בכך שכאשר האדמו"ר מויז'ניץ מונסי הגיע לווילאמסבורג טרם עלותו על כס ההנהגה, היה מתאכסן דרך קבע בביתו של ר' משה ז"ל.

ר' משה פינקסוביץ ז"ל לצד רבו האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצ"ל ( צילום: ארכיון )

המנוח הגיע בשבת האחרונה לווילאמסבורג לרגל שבת שבע ברכות משפחתית. במשך שנים רבות התגורר בעצמו בווילאמסבורג, ולפני שנים אחדות קבע את מקום מגוריו במונסי.

בליל שבת קודש, לאחר התפילה, פנה האדמו"ר מויז'ניץ ווילאמסבורג לגבאי בית המדרש והורה לו לתת למחרת, בשבת בבוקר, עלייה לתורה לאורח החשוב ר' משה. אולם באישון ליל שבת, למגינת לב, נפטר ר' משה פתאום. כשנודע הדבר לאדמו"ר למחרת בבוקר, הגיב בכאב עמוק: "הוריתי לתת לו עליה אך לא התכוונתי לעליית נשמה...".

ר' משה ז"ל הוא אחיו של העסקן הנודע הרב אליהו פינקסוביץ, מי שזכה לאّחרונה להיות חלק מהמשלחת המצומצמת של גדולי הרבנים שנפגשה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

לצד פועלו הציבורי, נודע המנוח בזכות פתק נדיר ומרתק שזכה לקבל לפני 57 שנים, בשנת תש"ל, בכתב ידו של יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, שבו הבטיח לו עולם הבא.

הכתב שקיבל מהאדמו"ר מויז'ניץ ירושלים ( צילום: באדיבות המצלם )

בפטירתו הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בניו שיבלחט"א: הר"ר חיים מאיר והר"ר נחמיה וחתניו.

מסע הלוויה התקיים ביום ראשון במונסי.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.