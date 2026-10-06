אמו של מזכיר ה'מועצת' | מרת לאה ולצר ע"ה הלכה לעולמה 

ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטרה הבוקר אשת החסד מרת גליקא לאה ולצר ע"ה, אלמנת הרב החסיד המפורסם ר' ברוך ולצר ז"ל מראשי הנהלת מוסדות ויזניץ בארה"ק, שנלב"ע בשנה ה-צ"ב בהותירה אחריה דור ישרים יבורך של רבנים מרביצי תורה, חסידים ואנשי מעשה.

מרת ולצר, דור שישי בארץ ישראל, נולדה בירושלים בי"ג כסלו תרצ"ה, לאביה הרה"ח ר' אברהם אשר אליאך ז"ל מחשובי חסידי קארלין, בן למשפחת החסד הידועה מירושלים וטבריה, מנהלי 'בית תבשיל אליאך' ועוד מפעלי חסד מקוריים וחשובים, כמו 'חברת מלביש ערומים' שיסד ר' אברהם אשר עצמו, ודאג עבור עניי עיה"ק שהיו רבים בימים ההם.

רק בת שנה וחצי היתה מרת ולצר כשהתייתמה מאימה הצעירה מרת הענדיל פייגא ע"ה, ובהיותה בגיל 7 נפטר עליה אביה בערב פסח תש"ב. את חינוכה קיבלה בבית סבה אבי אימה הרה"ח ר' ישראל יצחק לוי זצ"ל, איש צדיק וישר מגדולי חסידי אלכסנדר וסטריקוב בירושלים, ש"ץ ובעל תוקע בביהכ"נ בבתי ורנר ובביהכ"נ סטריקוב בבתי ורשא, וממקורבי הרה"ק ר' אהרן [רבי אהר'לע] ראטה ה'שומר אמונים' זי"ע מירושלים.

רבי ישראל יצחק עלה מפולין לאר"י במסירות נפש, וגם כאן עבד את השי"ת מתוך סיגופים וצומות, בהצנע לכת. הוא וזוגתו הצדקנית מרת שפרה ע"ה עמלו מבוקר עד ערב בחנותם שבשוק מאה שערים כדי להאכיל גם את ארבעת נכדיהם היתומים, ובצילם התחנכה מרת ולצר בילדותה.

יחוסה של מרת ולצר השתרג למעלה בקודש, בהיותה מצאצאי הרה"ק ר' אלעזר ה'מעשה רוקח', הרה"ק ר' דוד המגיד מסטעפין, הרה"ק ר' יצחק אחיו של הרה"ק ר' אהרן הגדול מקארלין, הגאון המקובל ר' אברהם לוי אב"ד שיראדז בפולין ואביו הג"ר משה אהרן לוי אב"ד שיראדז, הג"ר יצחק אוירבאך אב"ד פלאצק ולונטשיץ מח״ס 'דברי חיים', הג"ר חיים אוירבאך בעל 'דברי משפט', ולמעלה בקודש זי"ע.

כיתומה מאב ומאם עמדו לימינה דודתה אחות אימה מרת רבקה בלכרוביץ ע"ה מירושלים, אשת הגה"ח ר' יעקב יהושע זצ"ל וכן אחותה הגדולה מרת רבקה אירנשטיין ע"ה שנלב"ע לאחרונה בערב ראש השנה, אשת הרה"ח ר' ישראל חיים ז"ל.

בהגיעה לפרקה בשנת תשי"ג הקימה את ביתה עם הרה"ח ר' ברוך ולצר ז"ל, אשר עלה ארצה לאחר השואה כיתום מהוריו, ולאחר מכן נמנה בין תלמידי ישיבת ויזניץ בתל אביב. יחד הקימו בית חסידי למופת, בו חינכו את הצאצאים לשם ולתפארת וזכו לגדל דור ישרים יבורך, כשמרת לאה עומדת לימין בעלה במסירות אין קץ.

הם הקימו ביתם בבני ברק, לפרנסתם ניהלו חנות מזון ברח' רבי עקיבא בב"ב, והתפרסמו כאנשי חסד. החנות היתה מקום קיבוץ שנודע בעיר באווירה חמה וחסידית, רבנים, תלמידי חכמים וגבאי צדקה, ראשי העיר ואישי ציבור, מצאו כאן מקום לפי רוחם. לניצולי שואה וקשי יום העניקו ארוחות חינם, ושלחו ארוחות חמות לביתם של בנש"קים שהפרוטה לא היתה מצויה בביתם. היא אף עמדה לימין בעלה במסירותו הנפלאה להקמת ולהתפתחות ביהמ"ד ויזניץ ברח' רבי טרפון בבני ברק.

בעלה ר' ברוך זכה כל השנים לקירבה מיוחדת אצל האדמו"רים בעל ה'אמרי חיים' וה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, הוא נודע במסירותו לכל קדשי בית ויזניץ, ולימים נקרא ע"י הרבי ה'ישועות משה' לשרת בקודש בהנהלת רשת מוסדות ויזניץ בארה"ק. תקופה קצרה לאחר התמנותו בשנת תשל"ט, החל ר' ברוך לנסוע לעריכת המגביות השנתיות בארה"ב וברחבי אירופה, הוא עזב את ביתו מדי שנה למשך כחודשיים תמימים, והטלטל בנכר ממדינה למדינה. לזוגתו מרת לאה היה בכך חלק שווה, בעידודה ובהסכמתה בלב שלם לנסיעותיו הארוכות למען קיום ביסוס הרחבת המוסדות, ולמען הקמת בנייני מוסדות ויז'ניץ המפוארים.

מעודה היתה אשת חסד, במסירות עצומה היתה עזר לחולים גלמודים ונצרכים. ברבות השנים החלה להתנדב במחלקת היולדות בבית הרפואה 'מעייני הישועה' ב"ב, במסגרת ארגון 'תמר'. מרת ולצר מסרה נפשה לסייע ולתמוך, תוך מסירות עצומה ונתינה לזולת מכל הלב והנשמה, יומם ולילה לא ישבותו. בימי חול וגם בשבתות ובחגים לא נתנה לעצמה מנוח, כשפרה ופועה עשתה הכל כדי להביא הרגשה טובה, הקלה והרווחה לנשות ישראל. בזמני קושי ומצוקה הרעיפה טללי חיזוק ואמונה בהשי"ת ובעבדיו הצדיקים, כך במשך עשרות בשנים, תוך שהיא זוכה להערכה והכרת הטוב עצומה. הרבי ה'ישועות משה' מויזניץ זי"ע התבטא פעם על כך, כי הוא מקנה ב'עולם הבא' שלה.

היתה ידועה במידת עין טובה, במסירותה אירחו בביתם אורחים מחו"ל ונדיבי מוסדות ויז'ניץ שבאו לחסות בצל הק' בשבתות ובמועדים. זכתה ובביתם התאכסנו גדולי ישראל, צדיקי בית ויזניץ, הרה"ק ה'נועם אליעזר' מסקולען זי"ע, ועוד. כך בדרכה המיוחדת המשיכה בעוז ובתעצומות לטוות ולהמשיך את מורשת אבותיה שהיו אנשי החסד נודעים.

היתה מראשי ארגוני 'נשי ויזניץ' ו'נשי אגודת ישראל', במסגרתם עשתה צדקות וחסדים רבים. אף אחר שהתאלמנה בשנת תשס"ז לפני עשרים שנה המשיכה להתנדב בבית הרפואה, כשהיא נודעת במידותיה הנאצלות.

עד אחרית ימיה התייחדה באמונה בבורא עולם כי אין עוד מלבדו, מתוך התרוממות תמידית שהחדירה אף בזולתה. לאחרונה נחלשה וחלתה והיום יום ג' בבוקר השיבה נשמתה לבוראה לאחר שצאצאיה נפרדו סביב מיטתה.

הותירה אחריו דור ישרים יבורך, בניה הרה"ג יעקב ולצר מזכיר מועצת גדולי התורה, הרה"ח ר' אברהם אשר ולצר מראשי הנהלת 'איגוד מוסדות ויזניץ', חתניה הרה"ג שלמה יוסף אוביץ מג"ש בכולל 'חזון נחום' ומח"ס, והדיין הגאון ר' ישראל מילר שליט"א חבר בד"ץ ויז'ניץ ובד"ץ זכרון מאיר ב"ב, נכדים נינים ובני נינים הדבקים בתורה ובחסידות.

הלווייתה תצא היום יום שלישי בשעה 11:00 מביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בני ברק, לעבר בית החיים ויז'ניץ.

בני המשפחה ישבו שבעה בביתה ברחוב דמשק אליעזר 6, קריית ויז'ניץ בני ברק.

ת.נ.צ.ב.ה.