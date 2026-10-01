דרכה האחרונה ההלוויה הערב; ארונה של הרבנית הצדקנית מביאלה ע"ה הובא ארצה המוני חסידי ביאלה וקרלין סטולין צפויים לחלוק הערב כבוד אחרון לרבנית הצדקנית והדגולה מרת רבקה שטיינווארצל - רבינוביץ ע"ה, אלמנת הגה"צ ראש ישיבת באבוב זצ"ל ובזיו"ש של האדמו"ר בעל ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל, וחמותו של יבלחט"א האדמו"ר מקארלין סטולין | ארונה הובא ארצה, והערב תצא ההלוויה להר הזיתים | כל הפרטים (דיין האמת)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:57