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ההלוויה הערב; ארונה של הרבנית הצדקנית מביאלה ע"ה הובא ארצה

המוני חסידי ביאלה וקרלין סטולין צפויים לחלוק הערב כבוד אחרון לרבנית הצדקנית והדגולה מרת רבקה שטיינווארצל - רבינוביץ ע"ה, אלמנת הגה"צ ראש ישיבת באבוב זצ"ל ובזיו"ש של האדמו"ר בעל ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל, וחמותו של יבלחט"א האדמו"ר מקארלין סטולין | ארונה הובא ארצה, והערב תצא ההלוויה להר הזיתים | כל הפרטים (דיין האמת) 

הר הזיתים ( צילום: חיים גולדברג/Flash90)

המונים צפויים ללוות הערב (חמישי) למנוחות עולם בירושלים את הרבנית הצדקנית מרת רבקה שטיינווארצל - רבינוביץ ע"ה, אלמנתו של הגאון רבי משה דוד שטיינווארצל זצ"ל ראש ישיבת באבוב, ובזיווג שני אלמנתו של האדמו"ר בעל ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל, וחמותו של יבלחט"א האדמו"ר מקארלין סטולין.

הרבנית ע"ה הלכה לעולמה אתמול (רביעי) בבוקר בארצות הברית. ארונה הובא ארצה לקבורה, ומסע ההלוויה יצא בשעה 18:00 מבית המדרש הגדול ביאלה ברחוב יעקבזון בירושלים, ומשם ימשיך בשעה 18:20 לעבר בית המדרש קארלין סטולין ברחוב אבינועם ילין 11, בדרכו להר הזיתים.

ת.נ.צ.ב.ה.
הלוויההר הזיתיםרבקה שטיינוורצל

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