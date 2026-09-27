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לאחר מחלה קשה

הילדה מאפגניסטן שהפכה ל"אם הישיבה"; הרבנית תמר פנחסי ע"ה הלכה לעולמה

ב.ד.ה. הבוקר הלכה לעולמה הרבנית הצדקנית מרת תמר פנחסי ע"ה, א"ח של יבלחט"א הגאון רבי בצלאל פנחסי, ראש ישיבת 'ברכת אפרים' | המנוחה ע"ה הלכה לעומה בגיל 76 לאחר מחלה קשה | ההלוויה היום בבני ברק ובירושלים (דיין האמת)  

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נר נשמה (צילום: אילוסטרציה)

ברוך דיין האמת: מבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק מגיעה הבוקר (ראשון, א' דחול המועד סוכות) הידיעה המעציבה והקשה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת תמר פנחסי ע"ה, א"ח יבלחט"א הגאון רבי בצלאל פנחסי, ראש ישיבת 'ברכת אפרים', והיא בת 76 לפטירתה לאחר ייסורים קשים וממושכים.

המנוחה ע"ה נולדה באפגניסטן בי"ב בטבת תש"י, לאביה רבי אפרים אהרונוב ז"ל. בהגיעתה לפרקה נישאה לבעלה, יבלחט"א הגאון רבי בצלאל פנחסי, ראש ישיבת 'ברכת אפרים'.

לאורך כל עשרות שנות נישואיהן, עמדה במסירות נפש עילאית לימין בעלה הגדול, כדי לאפשר לו לשקוד על התורה הרחבה, להרביץ תורה ולהעמיד תלמידים אלפים. כאשר הקים בעלה ראש הישיבה את ישיבת 'ברכת אפרים' הספרדי והונצחה על שמו של אביה ז"ל, עמדה לצדו כ"אם הישיבה" האמיתית, דואגת לכל צרכי המוסד ולכל תלמיד ותלמיד במסירות נפש של ממש.

המנוחה ע"ה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים, מרביצי תורה ויראה: את בעלה ראש הישיבה, ויבלחט"א שנים עשר ילדים בנים ובנות.

הלווייתה תתקיים היום (ראשון, א' דחול המועד סוכות): בשעה 15:00 בצהריים תצא מישיבת 'ברכת אפרים' לצעירים, ברחוב הרב סורוצקין 9 בבני ברק. ובשעה 16:30 ברחבת בית העלמין הר המנוחות בירושלים, שם תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.
ברוך דיין האמתהרב בצלאל פנחסיתמר פנחסי

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