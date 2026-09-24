ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטר הבוקר (ה'), לאחר מאבק ממושך במחלה קשה וייסורים קשים ומרים, הרה"ח ר' חיים ולצר ז"ל, והוא בן 80 בפטירתו. המנוח היה מותיקי וזקני חשובי חסידי ויז'ניץ.

רבי חיים ז"ל נולד לאביו, דמות ההוד בחצר הקודש ויז'ניץ, הרה"ח ר' בעריל ולצר ז"ל, ששימש בקודש כמשב"ק האדמו"ר בעל ה'דמשק אליעזר' זי"ע. בהיותו בנו היחיד לצד אחותיו, גדל והתחנך לאורם של האדמו"רים זצ"ל, כשהוא יונק את רוח ויז'ניץ בכל רמ"ח איבריו מילדותו ועד זקנתו.

לפרנסתו ניהל המנוח במשך עשרות שנים חנות כלי כסף מוכרת בבני ברק. בתקופת פעילותו ידע תחנות חיים לא פשוטות, ובכלל זה מקרים שבהם נשדדה חנותו פעם אחר פעם באלימות. אולם גם בשעות הקשות הללו, הפגין רבי חיים את אמונתו היתרה, התחזק באמונה טהורה, והמשיך בעבודתו ובדרכו באצילות נפש מעוררת השראה.

לצד עבודתו, היה מהקולות המרכזיים והבולטים במקהלת ויז'ניץ הוותיקה. הוא פיאר בקולו את מעמדי החצר אצל האדמו"רים הקודמים זצ"ל, וכן אצל יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ במרכז החסידות ברחוב עזרא בבני ברק. כמו כן, נודע בחסידות בתפקידו כ"פורים רבי", כאשר במשך שנים רבות שימח את הלבבות ביום הפורים בטוב טעם ודעת.

בשנים האחרונות נחלה במחלה הקשה, והתמודד עם ייסורים קשים מנשוא עד שהבוקר השיב את נשמתו ליוצרה.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך: את בנו היחיד, הר"ר ישראל ולצר שיחי' מלונדון, ואת חתניו ומשפחתו המפוארת.

ת.נ.צ.ב.ה.