ברוך דיין האמת: בגיל 107 הלך לעולמו ניצול השואה המבוגר ביותר בישראל, הרה"ח ר' יהודה אהרן וידבסקי ז"ל, מחסידי סוכטשוב ומודז'יץ, אשר סיפור חייו שזור בדברי הימים של יהדות פולין, חורבנה ותקומתה.

המנוח ז"ל נולד בעיר טורק שבפולין בכ"ז בתמוז תרע"ט לאביו ר' אברהם ולאמו מרת דובריש לאה ע"ה. בנעוריו עברה משפחתו לעיר לודז', שם חוו את פרוץ מלחמת העולם השנייה והקמת הגטו. בשנת תש"ד, עם חיסול גטו לודז', גורשה המשפחה למחנה ההשמדה אושוויץ. הוריו ואחיו נרצחו על קידוש השם, בעוד הוא ואחיו יהושע שרדו את הסלקציה הרשעית של מנגלה ימ"ש ונשלחו למחנות עבודה, עד לשחרורם על ידי הצבא האדום.

לאחר המלחמה חזר ללודז', נישא לרעייתו דובריש ע"ה, ופעל לסייע לארגון האצ"ל במשלוחי נשק. בשנת תש"י עלה לארץ ישראל וקבע את ביתו בתל אביב. כחסיד נלהב קבע את תפילותיו בבית הכנסת סוכטשוב ברחוב רש"י ובבית הכנסת מודז'יץ ברחוב דיזנגוף.

סדר יומו ומפעל חייו היו קודש להנצחת קדושי פולין. עוד בתקופת שלטון הקומוניזם נסע לפולין ופעיל נמרצות לשיקום בית העלמין בלודז', שם חידש אלפי מצבות. זכות מיוחדת נזקפת לזכותו כאשר איתר את המיקום המדויק ובנה מחדש את האוהל הקדוש על קברי אדמו"רי סוכטשוב, בעלי ה'אבני נזר' וה'שם משמואל' הי"ד, וכן שילב זרועות בשיפוץ אוהל בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע.

במשך עשרות שנים כובד באמירת הקדיש ו'אל מלא רחמים' בטקסי הזיכרון לקהילת לודז'. בהגיעו לגבורות, במלאת לו 100 שנים, נערכה לכבודו מסיבה מרגשת בהשתתפות אדמו"רים ורבנים חשובים, ובהם האדמו"רים ממודז'יץ ומסוכטשוב.

זכה להותיר אחריו דורות ישרים ומבורכים, בנים, נכדים וצאצאים עד לדור חמישי ההולכים בדרך התורה.

ת.נ.צ.ב.ה.