 דלג לתוכן הראשי
הלם בחסידות

הייסורים, החיוך והרבי; המלמד הרב רפאל בנימין שישא ז"ל נפטר בדמי ימיו 

טרגדיה קשה והלם בחסידות דושינסקיא, בארצות הברית הסתלק לבית עולמו האברך החשוב הרה"ח ר' רפאל בנימין שישא ז"ל, מחשובי חסידי דושינסקיא, והוא בן 37 בלבד בפטירתו | נזכך בשנים של ייסורים קשים מאז ילדותו, אך לא איבד את החיוך ושמחת החיים | היה מלמד תשב"ר אהוב, דבוק ברבו האדמו"ר מדושינסקיא והרוח החיה בשטיבל בבית שמש | הותיר אחריו אלמנה רצוצה ו-5 יתומים רכים | מסע הלוויה יצא מניו יורק ויגיע מחר לירושלים (דיין האמת)

האברך הרב רפאל בנימין שישא ז"ל (צילום: באדיבות המצלם)

טרגדיה קשה ואבל כבד בחסידות דושינסקיא: בארצות הברית הסתלק לבית עולמו, האברך היקר והחשוב הרה"ח ר' רפאל בנימין שישא ז"ל, מחשובי אברכי החסידות בבית שמש ומלמד תשב"ר, והוא בן 37 בלבד בפטירתו לאחר מחלה קשה.

המנוח ז"ל נולד לאביו הגה"ח רבי שמואל שישא זצ"ל, מפארי חסידי דושינסקיא שנפטר בפתאומיות לפני כארבע שנים.

מסכת חייו היתה שזורה בייסורים וניסיונות עוד מילדותו: כבר כילד כבן 12 עבר השתלת כבד מורכבת בגרמניה בעיצומו של יום הכיפורים, כאשר גאב"ד ירושלים, האדמו"ר מהרי"ם דושינסקיא זצ"ל, הורה בבית מדרשו לעצור את התפילה ולקרוא תהילים לרפואתו.

בחפץ ה' החלים ונכנס ללמוד בישיבת "בית יוסף צבי" דושינסקיא, שם שקד על התורה במסירות. בשנת תשע"ב נשא את רעייתו שתחי', בתו של הרה"ח רבי שלמה ציפר שיבלחט"א, מחשובי חסידי תולדות אהרן. תחילה שימש כמלמד בתלמוד תורה דושינסקיא בירושלים, ובהמשך קבע את מושבו בבית שמש, שם כיהן כמלמד בתלמוד תורה תולדות אהרן והיה קשור לתלמידיו בעבותות אהבה.

ר' רפאל בנימין ז"ל היה דבוק ומקושר בכל נימי נפשו למורו ורבו האדמו"ר מדושינסקיא, עמו אף זכה ללמוד בחברותא בימי בחרותו. הוא היה הרוח החיה בקהילת דושינסקיא ברמה ב' בבית שמש, פעל לייסוד השטיבל השכונתי, כיהן כמנהל חברת תשב"ר והקדיש את מאונו והונו למען המוסדות.

לפני כשנה וחצי חלה שוב והוטס לארה"ב לצורך טיפולים מורכבים והשתלת כבד נוספת. על אף הייסורים הנוראים, קיבל הכל באהבה, נשא את סבלו בדומייה והחיוך הטוב לא מש מפניו. האדמו"ר מדושינסקיא ביקרו מספר פעמים בבית החולים בניו יורק וחיזקו, וכל צעד רפואי נעשה בהתייעצות צמודה עם הרבי.

בחודש שבט האחרון עוד זכה לחגוג בניו יורק את שמחת בר המצווה לבנו בכורו. בשבועות האחרונים חלה התאוששות במצבו והוא החל בתהליך שיקום, אך חיידק אלים שבו נדבק הוביל להידרדרות חמורה ולקריסת מערכות. הבוקר השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

המנוח ז"ל הותיר אחריו את אמו, רעייתו האלמנה, חמישה יתומים רכים.

מסע הלווייתו יצא מרחבת בית המדרש דושינסקיא בוויליאמסבורג לעבר ארץ הקודש. מחר (יום ג') יימשך מסע הלוויה מבית המדרש הגדול "היכל מהרי"ץ" דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא בירושלים, בדרכו להר הזיתים.

ת.נ.צ.ב.ה.
ברוך דיין האמתרפאל בנימין שישא

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר