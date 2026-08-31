טרגדיה קשה ואבל כבד בחסידות דושינסקיא: בארצות הברית הסתלק לבית עולמו, האברך היקר והחשוב הרה"ח ר' רפאל בנימין שישא ז"ל, מחשובי אברכי החסידות בבית שמש ומלמד תשב"ר, והוא בן 37 בלבד בפטירתו לאחר מחלה קשה.

המנוח ז"ל נולד לאביו הגה"ח רבי שמואל שישא זצ"ל, מפארי חסידי דושינסקיא שנפטר בפתאומיות לפני כארבע שנים.

מסכת חייו היתה שזורה בייסורים וניסיונות עוד מילדותו: כבר כילד כבן 12 עבר השתלת כבד מורכבת בגרמניה בעיצומו של יום הכיפורים, כאשר גאב"ד ירושלים, האדמו"ר מהרי"ם דושינסקיא זצ"ל, הורה בבית מדרשו לעצור את התפילה ולקרוא תהילים לרפואתו.

בחפץ ה' החלים ונכנס ללמוד בישיבת "בית יוסף צבי" דושינסקיא, שם שקד על התורה במסירות. בשנת תשע"ב נשא את רעייתו שתחי', בתו של הרה"ח רבי שלמה ציפר שיבלחט"א, מחשובי חסידי תולדות אהרן. תחילה שימש כמלמד בתלמוד תורה דושינסקיא בירושלים, ובהמשך קבע את מושבו בבית שמש, שם כיהן כמלמד בתלמוד תורה תולדות אהרן והיה קשור לתלמידיו בעבותות אהבה.

ר' רפאל בנימין ז"ל היה דבוק ומקושר בכל נימי נפשו למורו ורבו האדמו"ר מדושינסקיא, עמו אף זכה ללמוד בחברותא בימי בחרותו. הוא היה הרוח החיה בקהילת דושינסקיא ברמה ב' בבית שמש, פעל לייסוד השטיבל השכונתי, כיהן כמנהל חברת תשב"ר והקדיש את מאונו והונו למען המוסדות.

לפני כשנה וחצי חלה שוב והוטס לארה"ב לצורך טיפולים מורכבים והשתלת כבד נוספת. על אף הייסורים הנוראים, קיבל הכל באהבה, נשא את סבלו בדומייה והחיוך הטוב לא מש מפניו. האדמו"ר מדושינסקיא ביקרו מספר פעמים בבית החולים בניו יורק וחיזקו, וכל צעד רפואי נעשה בהתייעצות צמודה עם הרבי.

בחודש שבט האחרון עוד זכה לחגוג בניו יורק את שמחת בר המצווה לבנו בכורו. בשבועות האחרונים חלה התאוששות במצבו והוא החל בתהליך שיקום, אך חיידק אלים שבו נדבק הוביל להידרדרות חמורה ולקריסת מערכות. הבוקר השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

המנוח ז"ל הותיר אחריו את אמו, רעייתו האלמנה, חמישה יתומים רכים.

מסע הלווייתו יצא מרחבת בית המדרש דושינסקיא בוויליאמסבורג לעבר ארץ הקודש. מחר (יום ג') יימשך מסע הלוויה מבית המדרש הגדול "היכל מהרי"ץ" דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא בירושלים, בדרכו להר הזיתים.

ת.נ.צ.ב.ה.