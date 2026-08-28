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ברוך דיין האמת

אבל כבד בויז'ניץ; איש החסד שתרם 'חצי מיליון דולר – בלי שום שלט, הלך לעולמו

בשעה האחרונה נפטר לבית עולמו, הרה"ח ר' אברהם וסרמן ז"ל, מדמויות ההוד והחסד הבולטות בשיכון ויז'ניץ, איש החסד שהקים בסתר את בניין 'הכנסת אורחים' בחצי מיליון דולר, נשאר נאמן ללבוש החסידי גם במסעותיו הרבים בחו"ל והיה דבוק בלו"נ באדמו"רי החסידות | מסע ההלוויה ב-14:00 מביהמ"ד הגדול בבני ברק (דיין האמת)

3תגובות
הרב אברהם וסרמן ז"ל (צילום: באדיבות המצלם)

ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה נפטר לבית עולמו הרה"ח רבי אברהם וסרמן ז"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ, אשר הסתלק לבית עולמו בגיל 82 לאחר שסבל ממחלה קשה.

המנוח ז"ל נחשב לאחת מדמויות ההוד והחן הבולטות והמוערכות בחסידות, איש חסד ברמ"ח איבריו, שניהל גמ"ח כספים ענף בנועם ובסבר פנים יפות, כשהוא מלווה סכומי עתק לנצרכים, והכל בהצנע לכת ובסודיות מוחלטת.

סיפור מפתיע שמלמד על פשטותו ומעשי החסד הכבירים שלו התרחש לפני כארבעים שנה, כאשר המנוח שילם מכיסו הפרטי סכום עתק של למעלה מחצי מיליון דולר, הון עתק באותם ימים לצורך הקמת בניין 'הכנסת אורחים'. לצד התרומה האדירה התנה תנאי בל יעבור: שלא יופיע שמו בשום מקום, ללא שלט, הקדשה או אפילו פתק הודיה קטן.

ר' אברהם ז"ל פעל רבות בעולם המסחר ונסע תדיר לחו"ל, אך הקפיד קלה כבחמורה בכל אורחות חייו. גם במהלך נסיעותיו העסקיות מעבר לים, נצפה תמיד בלבושו החסידי, כובע, מלבוש עליון וגרביים שחורות כמנהג חסידים ואנשי מעשה, ללא כל פשרות.

בשנות בחרותו ניצל בנס גלוי מאסון כבד, כאשר האוטובוס שבו נסע בחזרה ממירון התהפך בדרכו. באותם ימי בחרות התקרב בלב ונפש לחצר הקודש וויז'ניץ, והיה דבוק בעוז ובמסירות נפש בהאדמו"רים ה'אמרי חיים' זצ"ל, ה'ישועות משה' זצ"ל, ולבלחט"א בהאדמו"ר מוויז'ניץ.

לר' אברהם ז"ל היו כמה חזקות מיוחדות שליוו אותו עשרות שנים. מיד לאחר הבדלה במוצאי שבת היה מקפיד להיות הראשון שאומר 'א גוטע וואך' לאדמו"ר, כשאפילו לפני שבועיים בלבד, כשכוחותיו כבר תשו, התאמץ והגיע במיוחד לבית המדרש כדי לקיים את מנהגו. כמו כן, מדי ערב ראש השנה, ביום ה'יארצייט' של אביו ז"ל, היה ניגש לפני התיבה לתפילת מנחה בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות.

הרב אברהם וסרמן ז"ל לפני מספר שבועות לאחר סעודה שלישית (צילום: באדיבות המצלם)

הבוקר, לאחר שדך גופו במחלה הקשה, החזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה, כשהוא מותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות והולכים בדרכו.

מסע ההלוויה יצא בשעה 14:00 מבית המדרש הגדול בקריית וויז'ניץ בבני ברק, לעבר בית החיים וויז'ניץ בעיר, שם ייטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.
ברוך דיין האמתהרב אברהם וסרמן

3 תגובות

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3
כך נראה יהודי ירא שמים. זה לא שולי המחנה ולא חלשי אופי!!
איש יהודי
2
איש ישר ונקי כפיים כך דמות מופת ודוגמא כך נראה איש חסיד
משה קליין
1
ומה השופט הפוליטי עו''ד יצחק עמית בוגר בית ספר צייטלין בצפון תל אביב מבין באדם כזה ורבים כמוהו...
תראה מופתע...

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