ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה נפטר לבית עולמו הרה"ח רבי אברהם וסרמן ז"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ, אשר הסתלק לבית עולמו בגיל 82 לאחר שסבל ממחלה קשה.

המנוח ז"ל נחשב לאחת מדמויות ההוד והחן הבולטות והמוערכות בחסידות, איש חסד ברמ"ח איבריו, שניהל גמ"ח כספים ענף בנועם ובסבר פנים יפות, כשהוא מלווה סכומי עתק לנצרכים, והכל בהצנע לכת ובסודיות מוחלטת.

סיפור מפתיע שמלמד על פשטותו ומעשי החסד הכבירים שלו התרחש לפני כארבעים שנה, כאשר המנוח שילם מכיסו הפרטי סכום עתק של למעלה מחצי מיליון דולר, הון עתק באותם ימים לצורך הקמת בניין 'הכנסת אורחים'. לצד התרומה האדירה התנה תנאי בל יעבור: שלא יופיע שמו בשום מקום, ללא שלט, הקדשה או אפילו פתק הודיה קטן.

ר' אברהם ז"ל פעל רבות בעולם המסחר ונסע תדיר לחו"ל, אך הקפיד קלה כבחמורה בכל אורחות חייו. גם במהלך נסיעותיו העסקיות מעבר לים, נצפה תמיד בלבושו החסידי, כובע, מלבוש עליון וגרביים שחורות כמנהג חסידים ואנשי מעשה, ללא כל פשרות.

בשנות בחרותו ניצל בנס גלוי מאסון כבד, כאשר האוטובוס שבו נסע בחזרה ממירון התהפך בדרכו. באותם ימי בחרות התקרב בלב ונפש לחצר הקודש וויז'ניץ, והיה דבוק בעוז ובמסירות נפש בהאדמו"רים ה'אמרי חיים' זצ"ל, ה'ישועות משה' זצ"ל, ולבלחט"א בהאדמו"ר מוויז'ניץ.

לר' אברהם ז"ל היו כמה חזקות מיוחדות שליוו אותו עשרות שנים. מיד לאחר הבדלה במוצאי שבת היה מקפיד להיות הראשון שאומר 'א גוטע וואך' לאדמו"ר, כשאפילו לפני שבועיים בלבד, כשכוחותיו כבר תשו, התאמץ והגיע במיוחד לבית המדרש כדי לקיים את מנהגו. כמו כן, מדי ערב ראש השנה, ביום ה'יארצייט' של אביו ז"ל, היה ניגש לפני התיבה לתפילת מנחה בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות.