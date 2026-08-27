ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה מגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו בשיבה טובה של הרב ד"ר יצחק אלפסי ז"ל, מגדולי חוקרי החסידות בדור האחרון ומחברם של עשרות ספרי יסוד בתולדות ימי החסידות והיישוב בארץ, והוא בן 97 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בליל יום הכיפורים שנת תר"צ בתל אביב, לאביו ר' ישראל אלפסי ז"ל, מחסידי גור הבולטים ומראשוני התעשיינים בעיר. מאז ימי נעוריו נסוכה הייתה עליו רוח חסידית איתנה, כשהיה מקושר בלב ונפש לאדמו"רים מגור, ה'בית ישראל' וה'פני מנחם' זצוק"ל.

לאורך עשרות שנות חייו הפך הרב אלפסי לשם דבר בעולם הספר התורני והמחקרי. בעבודה אדירת ממדים, אותה ביצע בעצמו בקולמוס ובכתב יד ללא עוזרים או מחשבים, חיבר למעלה מ-90 ספרים שהפכו לנכסי צאן ברזל. הוא היה הראשון לנסח ולרכז ביוגרפיות חסידיות בצורה מקיפה, והעלה על הכתב אלפי ערכים על דמויות של חסידים ואנשי מעשה שאילולא מפעל חייו היו נשכחים מלב.

לצד עבודתו המחקרית העניפה, שזיכתה אותו בפרס הרב קוק לספרות תורנית ובערכה עצומה בחצרות הקודש, כיהן כרב בית הכנסת 'קוממיות אברהם' בתל אביב מיסודו של הגר"ש גורן זצ"ל (שאף הנסמך על ידו לרבנות), ושימש כעורכו של עלון 'שבת בשבתו' במשך כעשור.

מכריו ויודעיו מספרים על תלמיד חכם ואיש ספר ברמ"ח איבריו, ששילב אהבה עמוקה לתורת החסידות עם כתיבה תורנית רחבת אופקים, והותיר אחריו ירושה רוחנית ומחקרית כבירה שתשרת את דורשי החסידות עוד שנים רבות.

על מועד מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה.