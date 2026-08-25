ברוך דיין האמת: באישון ליל אמש (שני) ליוו המונים למנוחת עולמים את האשה החשובה מרת חנה גולדברגר ע"ה, אשת הרה"ח ר' יוסף גולדברגר ז"ל, שהלכה לעולמה בשיבה טובה ובגיל מופלגת כשהיא בת 100 שנים, שבוע בלבד לאחר יום הולדתה.

המנוחה ע"ה נולדה לאביה הרה"ח ר' מתתיהו קין ז"ל, מחשובי חסידי מונקאטש. היא הייתה 'אוד מוצל מאש', שריד יחיד ממשפחתה המפוארת שנספתה בשואה האיומה, וזכתה להינצל מצפורני המרצחים ימ"ש.

לאחר חורבן יהדות אירופה הקימה את ביתה עם בעלה, הרה"ח ר' יוסף גולדברגר ז"ל, מדמויות ההוד של ירושלים ומחשובי חסידי סאטמר, שהיה דבוק בכל נפשו לצדיקי אמת ובפרט לאדמו"רי בית ויז'ניץ. יחד קבעו את משכנם בשכונת 'גבעת שאול' בירושלים, שם התגוררו במשך עשרות שנים.

ביתה היה בית של תורה, תפילה וחסד. מדי יום ביומו הייתה שופכת דמעות כמים בתפילותיה על חינוך צאצאיה בדרך ישראל סבא. תפילותיה נענו, ובחייה זכתה לראות דור חמישי ומאות צאצאים הולכים בדרך התורה, תשובה ניצחת לצורר הנאצי שביקש לכלות את בית אביה.

אמש השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה, כשהיא עטורה בשם טוב ובמעשים טובים, והותירה אחריה דור ישרים מבורך.

בניה: הרב משה גולדברגר מלייקווד, הרה"ג ר' אליעזר גולדברגר, מחמחשובי רבני ויז'ניץ), והרה"ג ר' ישראל שלום גולדברגר, דומ"ץ בשיכון סאטמר בבני ברק.

חתנה: אשת הרה"ג ר' משה אברמוביץ אברמוביץ, מחשובי חסידי גור.

נכדה, העסקן המפורסם לבית ויז'ניץ, הר"ר חיים אברהם גולדברגר.

מסע הלוויה התקיים אמש בשעת לילה מאוחרת, והיא הובאה למנוחת עולמים ב'הר המנוחות' בירושלים.

ת.נ.צ.ב.ה.