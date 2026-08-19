בבית החולים איכילוב בתל אביב נפטר היום (רביעי) בשיבה טובה שלום ליאון ז"ל, אביו של ראש עיריית ירושלים משה ליאון יבדל לחיים. המנוח הלך לעולמו כשהוא בן 92, כשהוא מותיר אחריו מורשת עשירה של דבקות במסורת, יגיעת כפיים ומידות תרומיות.

סיפור חייו של שלום ליאון ז"ל שזור בתולדותיו של העם היהודי בדור האחרון. הוא נולד בעיר סלוניקי שביוון, למשפחה מיוחסת מיוצאי ספרד אשר שימרה בגאווה את שם המשפחה המקורי "די ליאון".

בשנת תרצ"ה (1935), כשהיה עוד תינוק כבן שנה, זכה לעלות עם הוריו לארץ ישראל והמשפחה השתקעה תחילה בירושלים ולאחר מכן נקבע ביתה בעיר גבעתיים. העלייה המוקדמת לארץ הקודש, עוד לפני פרוץ המאורעות, היא שהצילה את חייו ואת חיי הוריו, בעוד שרבים מבני המשפחה המורחבת שנותרו מאחור ביוון נספו על קדוש השם במחנה ההשמדה אושוויץ במהלך השואה האיומה.

במשך עשרות שנים התפרנס המנוח מיגיעת כפיו בענף הרכב ובניהול מוסך. מכריו וידידיו מספרים על דמות מופת של איש תם וישר, שנהג בכל עסקיו באמונה וביושרה יוצאת דופן, לצד חריצות ומסירות חסרת פשרות. לצד עבודת החול המאומצת, הקדיש את כל עיתותיו ורוחו לעניינים שבקדושה. כבעל קול ערב ובעל תפילה מומחה, שימש במשך עשרות שנים כחזן בבית הכנסת "היכל משה" ליוצאי הבלקן בגבעתיים, והיה לאחד מעמודי התווך של בית הכנסת והקהילה המקומית.

את אהבתו לעולם השירה והחזנות הנחיל גם לבניו, אשר המשיכו בדרכו ועסקו בשירה ובחזנות, כאשר בנו, ראש העיר כיום משה ליאון, אף שירת בצעירותו בלהקת הרבנות הצבאית. המנוח זכה להעמיד דור ישרים מבורך, בנים ובנות העוסקים בבניין הארץ והחברה: בנו ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון, בנו ד"ר ניסים ליאון, ובתו פרופ' אורלי מירון, לצד נכדים וצאצאים הנמשכים בדרכו. רעייתו, מרת חנה ע"ה, הלכה לעולמה לפני מספר שנים.

מסע הלווייתו של המנוח יתקיים בבית העלמין בגבעתיים, שם ייטמן למנוחת עולמים לצד רעייתו ע"ה. בני המשפחה הרוממת ישבו שבעה בבית המשפחה בירושלים.