אבל כבד בעולם החסידות: איש החסד האדמו"ר מדז'ירקא זצ"ל הסתלק

אבל כבד בעולם החסידות, נהפך לאבל מחולנו מארה"ב מגיעה הידיעה המרה על הסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מדז'ירקא, הרה"צ רבי אהרן בריזל זצ"ל, שהלך לעולמו בגיל 73 לאחר תקופה שבה סבל מאירוע רפואי מורכב.

בשבועות האחרונים נחלש האדמו"ר זצ"ל ומצבו הרפואי ידע עליות ומורדות. בימים האחרונים חלה הרעה חמורה במצבו והוא אושפז בבית חולים בניו יורק. חסידיו ומעריציו העתירו בתפילה ובתחנונים לרפואתו, וביום טוב שני של גלויות התקבלה קריאה בארץ הקודש לקרוע שערי שמים לרפואתו, אך למרבה הכאב נגזרה הגזירה ועלתה נשמתו הטהורה לשמי מרומים.

האדמו"ר זצ"ל נולד בירושלים בכ"ז ניסן תשי"ג לאביו הרה"צ רבי פנחס בריזל זצ"ל, מחשובי חסידי קרלין, וצעירותו עברה עליו בין חומות ירושלים מתוך ינקות של תורה ויראת שמים טהורה. זכה להסתופף בצלו של מורו ורבו הגדול, האדמו"ר רבי ברוך שלום אשלג זי"ע, בנו הגדול של בעל ה'סולם' זי"ע, ממנו קיבל את דרכו הייחודית בעבודת השם, בלימוד פנימיות התורה והחסידות ובדביקות במידות הרחמים והאהבה.

בהמשך קבע את משכנו בארצות הברית והקים שם את חצר הקודש. בית מדרשו בשכונת בורו פארק, לצד בית מדרשו בירושלים, שימשו כמבצר של ממש לחסד ולהכנסת אורחים מפורסמת. הרבי זצ"ל נודע כמכניס אורחים עצום שפתח את דלתות ביתו ולבו לרווחה עבור כל מדוכא ועובר אורח, והעניק לכל יהודי הרגשה של בית חם ומקבל, הן בארה"ב והן בארץ הקודש.

דרכו בהנהגת העדה הייתה ייחודית; הוא החל את דרכו לא כאדמו"ר במובן המסורתי, אלא כמקובל שלימד פנימיות התורה לפי משנת אשלג, וסביבו התקבצו תלמידים שהפכו לחסידיו. במשך השנים קבע את מעונו ובית מדרשו ברחוב לפידות בשכונת בית ישראל בירושלים, שם האכיל במו ידיו עשרות בחורים ואורחים מידי שבת בשבתו.

מכריו ומקורביו מספרים כי על אף הגבאים והחסידים שסבבו אותו, נודע במידת הענווה והחסד האינסופי.

לצד זאת, בית מדרשו שימש בית ועד לחסידים, לתלמידי חכמים ולמבקשי השם. הרבי זצ"ל נודע בעבודת התפילה הנלהבת שלו, בדיבורו החמים ובשילוב הנדיר של מעמקים בפנימיות התורה לצד פשטות, מאור פנים ועממיות חסידית שקרבה כל לב.

בשנה האחרונה חווה הרבי צער עמוק וטרגדיה קשה במשפחתו, עם פטירתה בטרם עת של נכדתו, האישה הצעירה מרת מרים שרה בארד ע"ה, בת הרה"ח רבי משה שמואל רוטנברג, (מנהל ארגון החסד 'רב להושיע'), שנפטרה בגיל 24 בלבד לאחר מחלה קשה. הרבי קיבל את הדין באהבה ובדממה, והמשיך להנהיג את עדתו במסירות נפש אף בעת שסבל ייסורים קשים.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך ההולכים בדרכו שהתווה כל השנים.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.