אבל כבד בעולם החסידות, מארה"ב מגיעה הידיעה המרה על הסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מדז'ירקא, הרה"צ רבי אהרן בריזל זצ"ל, שהלך לעולמו בגיל 73 לאחר תקופה שבה סבל מאירוע רפואי מורכב | ביו"ט שני של גלויות התבקשו החסידים בארה"ק לקרוע שערי שמים לרפואתו | קווים לדמותו היוקדת של האדמו"ר שהיה ידוע כאיש חסד בגופו ובנפשו ממש (דיין האמת)
דאגה בקרב חסידי ואוהדי בית דז'ירקא עם הגעת השמועות הקשות לארץ בעיצומו של יו"ט שני דגלויות בארה"ב על מצבו של האדמו"ר שהוגדר כקריטי • חסידיו בארץ ובעולם נושאים תפילה לרפואתו השלמה של הרה"צ רבי אהרן בן חנה יוטא • מחכים למוצאי החג להתעדכן בבשורות טובות (חסידים)