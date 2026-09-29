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סמוך למקום הקודם

סוף לסאגה: העירייה הקצתה מקום מיוחד לסוכת הינוקא בשכונה היוקרתית

לאחר פירוק הסוכה של הינוקא והסערה שפרצה בעקבות כך, העירייה הקצתה שטח חלופי סמוך למקום המקורי | הפתרון מאפשר המשך התפילות והשיעורים לרווחת המוני התלמידים (חרדים)

5תגובות
הגאון הינוקא בתפילת שחרית חוה"מ סוכות בסוכה בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)

לאחר ימים של סערה ציבורית בעקבות פירוק סוכת התפילה בשכונת ימין משה ב, הושג פתרון: עיריית ירושלים הקצתה שטח מיוחד סמוך למקום הסוכה שפורקה, שבו תוקם סוכת התפילה עבור הגאון הרב שלמה יהודה בארי - "הינוקא" והמוני תלמידיו.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', פקחי עיריית ירושלים הגיעו לפרק את סוכת התפילה שהוקמה עבור מתפלליו של הינוקא ושימשה לתפילות ושיעורים בהשתתפות מאות בני אדם מדי יום. המבנה לא הוקם בשטח עירוני פתוח, אלא בשטח המצוי תחת ניהול הקרן לירושלים וועד השכונה.

פירוק הסוכה עורר גל מחאה שהביעו רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ועוד, כאשר ההבנה בעירייה הייתה שלא ניתן להתעלם מהביקורת ויש למצוא פתרון שיהיה מקובל על כל הצדדים.

ראש העיר משה ליאון שנרתם לסייע, מצא את הפתרון הראוי המאפשר לקיים את התפילות והשיעורים כסדרן תוך שמירה על כבוד התורה ועל שמחת חג הסוכות.

בקרב תלמידי הגאון הינוקא בירכו על ההתפתחות והודו לראש העיר משה ליאון על הפתרון. כעת צפויות התפילות וההתכנסויות להמשיך ולהתקיים באווירת חג מול חומות העיר העתיקה.

יצוין כי בעקבות פירוק הסוכה המקורית, הועברו התפילות והשיעורים באופן זמני לסוכת "בית שמואל" הסמוכה, עד להקמת הסוכה החדשה במקום שהוקצה על ידי העירייה.

הגאון הינוקא בנענועים הבוקר בסוכתו בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)
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5 תגובות

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5
חלאס
חלאס
4
הסוכה תוקם לקראת שבת שמחת תורה ובא לציון גואל.
נאור
3
ברוך ה שהבינו את גודל העוגמת נפש שנעשתה לגדול דורינו ושהעירייה התנצלה
שמואל נתן קאלו

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