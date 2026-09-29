לאחר ימים של סערה ציבורית בעקבות פירוק סוכת התפילה בשכונת ימין משה בירושלים, הושג פתרון: עיריית ירושלים הקצתה שטח מיוחד סמוך למקום הסוכה שפורקה, שבו תוקם סוכת התפילה עבור הגאון הרב שלמה יהודה בארי - "הינוקא" והמוני תלמידיו.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', פקחי עיריית ירושלים הגיעו לפרק את סוכת התפילה שהוקמה עבור מתפלליו של הינוקא ושימשה לתפילות ושיעורים בהשתתפות מאות בני אדם מדי יום. המבנה לא הוקם בשטח עירוני פתוח, אלא בשטח המצוי תחת ניהול הקרן לירושלים וועד השכונה.

פירוק הסוכה עורר גל מחאה שהביעו רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ועוד, כאשר ההבנה בעירייה הייתה שלא ניתן להתעלם מהביקורת ויש למצוא פתרון שיהיה מקובל על כל הצדדים.

ראש העיר משה ליאון שנרתם לסייע, מצא את הפתרון הראוי המאפשר לקיים את התפילות והשיעורים כסדרן תוך שמירה על כבוד התורה ועל שמחת חג הסוכות.

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בקרב תלמידי הגאון הינוקא בירכו על ההתפתחות והודו לראש העיר משה ליאון על הפתרון. כעת צפויות התפילות וההתכנסויות להמשיך ולהתקיים באווירת חג מול חומות העיר העתיקה.

יצוין כי בעקבות פירוק הסוכה המקורית, הועברו התפילות והשיעורים באופן זמני לסוכת "בית שמואל" הסמוכה, עד להקמת הסוכה החדשה במקום שהוקצה על ידי העירייה.