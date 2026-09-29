המונים מבני עדת קודש תימן ומתושבי העיר בני ברק התכנסו השבוע ביום ראשון של חול המועד כמידי שנה, למעמד המסורתי בהקבלת פני רבו לכבוד הגאון רבי יצחק רצאבי, גאב"ד 'פעולת צדיק' ומגדולי פוסקי ההלכה בדורנו, ששולב יחד עם שמחת בית השואבה.

המעמד נפתח באמירת תהילים ופרקי הלל מפיהם של כמאתיים ילדים טהורים מבני עדת תימן, בניצוחו של המחנך הרב אבנר לדאני, כאשר לפני התיבה עבר הגאון הרב אלעזר יוסף, מרבני ישיבת 'איתן התורה'. בסיום נעמדו מאות הילדים לקבלת עול מלכות שמים.

במעמד המרומם נשאו דברים המרא דאתרא הספרדי של בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, והגאון רבי אבנר עפג'ין, ראש ישיבת 'בית הלוי' בראש העין, שעמד על עבודת ימי חודש תשרי.

את המשא המרכזי בהלכה ובאגדה נשא הגר"י רצאבי, שפתח במצב הקשה שבו שרויים בני התורה הנרדפים, לעומת אלו שאינם שומרי תורה ומצוות שהם ה"עריקים" והבורחים מדבר ה', כפי שהוזכר בהפטרת יונה שנקראה במנחת יום כיפור. עוד עמד הרב על מעלת השמחה בחג ובשמחת התורה, ולאחר מכן השיב על שאלות מהציבור בענייני דיומא.

בנוסף נשאו דברים הגאון הרב איתן אברהם, רב ק"ק 'ברכת אברהם' רחובות; הגאון הרב ירון כהן, אב"ד בירושלים; הגאון הרב אבינועם שמואל יהב, מרבני בית ההוראה 'פעולת צדיק'; הגאון הרב יעקב מועלם, רב ק"ק תימן ברחובות; והגאון הרב יונה קלאזן, ר"י 'איתן התורה' באלעד.

במעמד השתתפו עשרות רבני קהילות תימן: הגאון הרב אבירן יצחק הלוי, אב"ד ת"א; הגאון הרב יוסף חממי, רב שיכון ה'; הגאון הרב עמוס טיירי, מרבני ק"ק תימן בעפולה; הגאון הרב עזרא מחפוד; הגאון הרב דוד עוזני, רב שכונת מצפה אפק בראש העין; הגאון הרב זוהר עוקשי, ראש ישיבת 'ברכת אברהם' בפ"ת; הגאון הרב עובדיה קרואני, מרבני ראש העין; רבני בית ההוראה 'פעולת צדיק'; ועשרות רבנים, דיינים, מורי הוראה ומרביצי תורה. עוד השתתפו שלוחי דרבנן – סגני ראש העיר ב"ב שלמה אלחרר ואליהו שושן, וחבר מועצת העיר יונתן צדוק – והמוני תלמידי חכמים ובני תורה שמילאו את האולם מקצה לקצה.