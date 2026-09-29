עם רמקול בידו; האדמו"ר ההונגרי הלהיב את החסידים אשר התרוממו עד כלות הנפש
האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך את שולחנו לרגל שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה הסמוכה להיכל ישיבתו בבני ברק | במהלך השמחה התרומם האדמו"ר מכסאו ושורר בלהב אש קודש ברמקול ניגוני כיסופין, כשהחסידים מתרוממים עד כלות הנפש מתוך שמחת החג (חסידים)
בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו ברחוב מהרש"ל בבני ברק, ערך אמש, האדמו"ר מקוידינוב את שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה. סביב השולחן הסבו החסידים, ששתו בצמא את דברי התורה והפנינים היקרים על מהות החג מפיו של האדמו"ר (חסידים)
בקול צהלה ורינה ערך האדמו"ר מנדבורנה אמש את שמחת בית השואבה, לרגל ה'אושפיזין' של אביו, האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע | במהלך הטיש עודד האדמו"ר מתוך דבקות עליונה את השירה והזמרה בעוז | את שולחן המזרח פיארו רבנים ומרביצי תורה דגולים מבני משפחת המלוכה ומהמקורבים לחסידות (חסידים)
האדמו"ר מקוזמיר נצפה בלהב אש קודש בעבודת הנענועים בהיכל בית מדרשו בבני ברק | בחסידות מציינים כי האדמו"ר מעתיר כל העת בתפילה לרפואתו השלמה של המשב"ק הנאמן, הרב בנימין דב שרייבר, שעבר אירוע מוחי בקיץ האחרון, כדי שישוב לאיתנו במהרה ויחזור לעמוד על משמרתו בנאמנות ברגעי ההוד אלו (חסידים)
שמחת בית השואבה בחצר הקודש ספינקא הרקיעה שחקים, כשהיא מספקת שורה של רגעים מרגשים ששווים כותרת בפני עצמם | האדמו"ר נצפה כשהוא מפזז בעוז יחד עם החסידים כשהם רוקדים כתף אל כתף | בשיא השמחה נרשם רגע אנושי מרגש במיוחד, האדמו"ר הבחין בילד קטן שישב ובכה על מדרגות הבמה. מיד, מתוך אבהות ורחמים, ניגש אליו האדמו"ר, הרגיע אותו בחום ואף נתן לו לשתות. בהמשך, נצפו נכדי האדמו"ר כשהם משתעשעים עם זקינם ברוב חיבה (חסידים)
האדמו"ר ממודז'יץ עורך מדי יום מימי המועד את עבודת הנענועים בעת אמירת ההלל בהיכל בית מדרשו הישן בבני ברק, מתוך שירת ניגוני הלל עתיקים כפי מנהג קודש צדיקי בית מודז'יץ | האדמו"ר נוהג להדר במצווה ולהשתמש באתרוג גדול ונאה במיוחד כיאה וכמקובל (חסידים)
האדמו"ר ממחנובקא בעלזא נצפה באמירת ההלל ובעבודת הנענועים בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | במהלך אמירת ההושענות, מתקיים מנהג מיוחד כאשר מדי יום מימי המועד זוכה נכד אחר מנכדי האדמו"ר לעמוד במרכז בית המדרש, סמוך לבמה, ולהחזיק בידו את ספר התורה | הנכד, כשהוא מעוטר בקאלפיק לראשו, עומד במרכז בזמן שקהל החסידים עם האדמו"ר מקיפים את הבמה (חסידים)
זקן אדמו"רי בני ברק, האדמו"ר מנאראל, נצפה בנטילת ארבעת המינים במהלך אמירת ההלל, במניין מצומצם במעונו הסמוך לבית מדרשו ברחוב רש"י בעיר | בין המתפללים נצפה בנו, הרה"צ רבי אהרן שפירא, אב"ד נאראל, המוכר כאחד מגדולי הפוסקים המומחים בענייני ארבעת המינים בעיר התורה והחסידות (חסידים)
מאות חסידי דארג זוכים לחזות מדי יום מימי המועד בעבודת הנענועים של האדמו"ר בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | במהלך אמירת ההלל זוכים החסידים לשמוע את קולו בקודש באמצעות מגבר קול, כאשר השנה נוסף חידוש מיוחד, גם בעבודת ההקפות ובאמירת ההושענות הושמע קולו בקודש בעזרת רמקול זעיר ייעודי (חסידים)
האדמו"ר מזוטשקא ערך את שמחת בית השואבה מתוך להב אש קודש בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו בבני ברק | במשך שעות ארוכות התעלו החסידים טפח טפחיים מעל קרקע החולין, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה לזכר השמחה הגדולה במקדש (חסידים)
גם השנה, כמדי חול המועד סוכות זה עשרות בשנים, הפך היכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אהרן שבשכונת מאה שערים לאחד המוקדים הבולטים והססגוניים של שמחת החג. אל המקום נוהרים המונים מכל גווני הקשת החרדית והיהודית, המבקשים לטעום מעוצמתה של שמחת בית השואבה וימי המועד | בין החוגגים נצפו חסידים לצד ליטאים, בני תורה לצד ספרדים, וחובשי כיפות סרוגות הרוקדים באחדות נפלאה במעגלים סוערים, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה והזמרה | צפו בתיעוד מליל אמש, אושפיזין דיעקב שלימתא (חסידים)
גל של דאגה פוקד בשעות האחרונות את רבבות חסידי גור בארץ ובעולם, לנוכח מצבו של האדמו"ר ששרוי בערפל בעקבות חולשה שפקדה אותו | החסידים מציינים כי מדובר בהתקררות שנגרמה ככל הנראה משהייה בסוכה | וכן, היומן המלא מסדר יומו הראשון של החג בצל הקודש (חסידים)
התרגשות שיא בירושלים לקראת שורת מעמדי "שמחת בית השואבה" והטישים הגדולים שיערוך האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר עטה בסוכה המרכזית ברחוב שמואל הנביא | מתחם VIP מיוחד לחוצניקים, טיש בתופים ובמחולות עד אור הבוקר, ושיא מיוחד ב"פרנסה טיש" של אושפיזין יוסף הצדיק | כל הפרטים על החג הקרב (חסידים)
דאגה בקרב חסידי ואוהדי בית דז'ירקא עם הגעת השמועות הקשות לארץ בעיצומו של יו"ט שני דגלויות בארה"ב על מצבו של האדמו"ר שהוגדר כקריטי • חסידיו בארץ ובעולם נושאים תפילה לרפואתו השלמה של הרה"צ רבי אהרן בן חנה יוטא • מחכים למוצאי החג להתעדכן בבשורות טובות (חסידים)
האדמו"ר מטעמשוואר ערך אמש (מוצאי שבת) את שולחנו הטהור בסוכה שהוקמה בחצר בית מדרשו בבני ברק | בטיש המרומם שנערך בשילוב מלווה מלכה התכבדו החסידים לשורר ולזמר חמישה עשר פרקי "שיר המעלות" הנהוגים לשורר בימי החג בסוכה (חסידים)
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