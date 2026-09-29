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עוּלוּ אֻשְׁפִּיזִין

עם רמקול בידו; האדמו"ר ההונגרי הלהיב את החסידים אשר התרוממו עד כלות הנפש

האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך את שולחנו לרגל שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה הסמוכה להיכל ישיבתו בבני ברק | במהלך השמחה התרומם האדמו"ר מכסאו ושורר בלהב אש קודש ברמקול ניגוני כיסופין, כשהחסידים מתרוממים עד כלות הנפש מתוך שמחת החג (חסידים)

האדמו"ר מחוג חתם סופר בשמחת בית השואבה
האדמו"ר מחוג חתם סופר בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחוג חתם סופר (צילום: שוקי לרר)

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שמחת בית השואבהחול המועד סוכותהאדמו"ר מחוג חתם סופר

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