עוּלוּ אֻשְׁפִּיזִין עם רמקול בידו; האדמו"ר ההונגרי הלהיב את החסידים אשר התרוממו עד כלות הנפש האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך את שולחנו לרגל שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה הסמוכה להיכל ישיבתו בבני ברק | במהלך השמחה התרומם האדמו"ר מכסאו ושורר בלהב אש קודש ברמקול ניגוני כיסופין, כשהחסידים מתרוממים עד כלות הנפש מתוך שמחת החג (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:10